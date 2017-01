J.K. Rowling, prima în topul celor mai bogaţi scriitori britanici

J.K. Rowling, autoarea cărţilor din seria ”Harry Potter”, s-a menţinut pe primul loc în topul celor mai bogaţi scriitori din Marea Britanie, întocmit în fiecare an de publicaţia ”Sunday Times”. Celebra romancieră are o avere de 850 de milioane de lire sterline (1,1 miliarde de euro). Scriitoarea Barbara Taylor Bradford, ale cărei romane de dragoste s-au vândut în peste 30 de milioane de volume în lumea întreagă, ocupă locul al doilea, cu o avere de 149 de milioane de lire sterline (202 milioane de euro). Poziţia a treia este ocupată de scriitorul Jeffrey Archer, cu o avere de 140 de milioane de lire sterline (190 de milioane de euro). Scriitoarea E.L. James, autoarea trilogiei erotice ”Fifty Shades of Grey”, se află pe locul al patrulea, cu o avere de 100 de milioane de euro. Poziţia a cincea este împărţită de scriitorii Jackie Collins şi Ken Follett, fiecare cu o avere de 88,3 milioane de euro.