J.K. Rowling scrie pentru adulţi

Scriitoarea britanică J.K. Rowling, cunoscută pentru seria Harry Potter, va lansa un roman pentru adulţi, al cărui subiect nu a fost dezvăluit deocamdată de editura care a cumpărat drepturile de publicare, informează presa internaţională. Primele detalii despre roman vor fi făcute publice în următoarele luni, a anunţat editura Little, Brown and Company. Ultimul titlu lansat de J. K. Rowling a fost „Tales of the Beedle Bard”, o carte pentru copii apărută în 2008, la un an după epilogul seriei Harry Potter. Prima titlu din cea mai populară serie de cărţi pentru copii, „Harry Potter and the Philosopher’s Stone / Harry Potter şi Piatra Filosofală”, a apărut în Marea Britanie acum 15 ani. Seria celor şapte cărţi cu Harry Potter a fost tradusă în peste 70 de limbi şi s-a vândut în peste 400 de milioane de exemplare. Cărţile scrise de J. K. Rowling au inspirat o serie de filme care s-a bucurat, de asemenea, de un mare succes în toată lumea. J.K. Rowling a câştigat aproape un miliard de dolari datorită seriei Harry Potter.