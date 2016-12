„Jmekerii“ preferă Panama, Panama și paradisurile fiscale mici

Cele mai mari economii europene au acceptat să facă schimb de informații privind acționariatul firmelor și au cerut altor state, în special din G20 (grupul țărilor bogate și al principalelor economii emergente - n.r.), să procedeze la fel pentru a îngreuna înființarea companiilor offshore prin care se evită plata impozitelor și se fac tranzacții ilegale, transmite AP. Anunțul vine în contextul în care, vineri, ministrul spaniol al Industriei, Jose Manuel Soria, a demisionat, după ce numele lui a fost legat de o companie offshore inclusă în scandalul Panama Papers. Anterior, și premierul islandez a demisionat din cauza dezvăluirilor. Și-n plus, potrivit „Le Figaro“, riscul unui Brexit n-a fost niciodată atât de ridicat ca acum, după ce și premierul britanic, David Cameron, a fost implicat în filiera panameză a „băieților deștepți“. „Deși a recunoscut că tatăl său a utilizat companii offshore cu sediul în Panama pentru optimizare fiscală, în primă fază, Cameron negase că ar fi beneficiat în vreun fel; apoi a recunoscut că a încasat un milion de lire sterline (free of tax), în 2011, după care a admis că și mama lui i-a făcut donații de câteva sute de mii de lire sterline. În acest stil, instituții cândva credibile din întreaga Europă își pierd coerența, iar oamenii ajung să nu mai aibă încredere în nimeni și în nimic. Și stați liniștiți, se întâmplă asta și la case mai mici, cum ar fi instituțiile noastre de supraveghere și control (BNR, ASF, ANAF etc.) și șefimea lor“, spune avocatul Gheorghe Piperea. În acest context, ministrul britanic de Finanțe, George Osborne, și omologii săi din Germania, Franța, Italia și Spania au acceptat să schimbe informații privind acționarii companiilor offshore. „Nicio țară nu poate combate singură evaziunea fiscală internațională“, a punctat sec Osborne.