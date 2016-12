Jo Jo Dan l-a învins pe Bizier și va boxa pentru titlul mondial IBF

Pugilistul român Ionuţ Ion, alias Jo Jo Dan, l-a învins, sâmbătă dimineaţă, pe canadianul Kevin Bizier, într-un meci disputat pe parcursul a 12 runde, la „Pepsi Colisee“ din Quebec (Canada). Jo Jo Dan a primit decizia din partea arbitrilor-judecători cu 2-1: 114-113, 115-112 şi 113-114. Cu această victorie, Dan a devenit primul challenger la categoria semimijlocie IBF, titlu deţinut de englezul Kell Brook. Românul în vârstă de 33 de ani a mai fost adversarul lui Kevin Bizier în noiembrie 2013, când s-a impus la puncte în faţa canadianului (decizie split: 110-117, 116-111, 114-113) și a obţinut centurile NABA și IBF Inter-Continental la semimijlocie.

Sâmbătă, Jo Jo Dan a fost trimis la podea în repriza a șaptea, în urma unui clinci. Meciul a fost intens, cu schimburi furioase, iar după patru runde foarte strânse, Ionuț Dan Ion (numele real al românului) a trecut în avantaj, grație unor lovituri eficiente cu stânga. Bizier a reluat inițiativa în repriza a șaptea, dar nu a reușit să mențină ritmul. Jo Jo Dan a accentuat presiunea începând din repriza a opta, când Bizier a început să dea semne de oboseală și să acuze loviturile primite.

„A fost un meci foarte dificil. Kevin este un luptător. Am făcut tot ce am putut în ring. Cred că am controlat ostilităţile. Kevin s-a schimbat mult de la primul meci. S-a mişcat mult şi m-a surprins prin acest lucru. M-a prins, dar mi-am revenit şi am reacţionat puternic. Şi-a consumat toată energia ca să mă doboare. Bineînţeles că aş lupta din nou cu Kevin Bizier, dar mai întâi vreau să boxez cu Kell Brook. Sper că vom avea un meci pasionant, cum a fost acesta”, a declarat pugilistul român. „În rundele echilibrate, punctele s-au dus la Jo Jo. Ştiam că trebuie să câştigăm acele ultime două runde şi cred că l-au considerat pe el învingător. Când l-am lovit pe Jo Jo în runda a şaptea, m-am rănit la mâna dreaptă. În acele momente boxam cu o mână. Nu ştiu de ce, dar arbitrii-judecători par să îi dea lui punctele la rundele echilibrate”, a spus Bizier.

Boxerul român a reușit a 34-a victorie din carieră (18 KO), în care a pierdut doar două meciuri. Bizier a suferit a doua înfrângere din cariera sa (ambele în fața românului), în care a mai câștigat 23 de meciuri (16 prin KO). Britanicul Kell Brook, campionul mondial IBF al categoriei welter (semimijlocie), este neînvins, având 33 de victorii (22 KO).

În main event-ul galei, canadianul Adonis Stevenson și-a apărat centura de campion mondial WBC la categoria semigrea, reușind o victorie prin KO în repriza a cincea în fața rusului Dmitri Suhoțki. Stevenson și-a trecut în palmares a 25-a victorie (21 KO), având un singur meci pierdut (înainte de limită), în timp ce Suhoțki, care avea 22 de succese (16 KO), a încasat a treia înfrângere (1 KO).