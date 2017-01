„Joaca” negocierilor la Chimpex

Greva generală de la \"Chimpex\" continuă pentru cea de-a şaptea zi consecutiv, după ce o nouă rundă de negocieri între sindicalişti şi administraţie a eşuat lamentabil. La capătul celor trei ore de discuţii, purtate ieri la sediul societăţii, la care a participat şi preşedintele Blocului Naţional Sindical (BNS), Dumitru Costin, cele două părţi nu au ajuns la nicio soluţie privind încetarea grevei declanşate de salariaţi pe 26 octombrie. Chiar dacă în ultimul timp, societatea portuară a fost zguduită de scandaluri şi acuzaţii privind folosirea muncii la negru, conducerea \"Chimpex\" nu este dispusă să colaboreze pentru stingerea grevei şi a venit cu aceeaşi ofertă de majorare salarială în cadrul sporurilor pentru vechime în muncă. \"A fost o discuţie care nu a rezolvat în niciun fel problema grevei. Nu s-a venit cu un buget, cu propuneri sau eventuale soluţii care ar fi avantajat ambele părţi. Singura certitudine a fost reprezentată de promisiunea administraţiei ca la întîlnirea din 6 noiembrie să fie puse pe masa negocierilor mai multe oferte viabile\", a declarat Dumitru Costin. În aceste condiţii, situaţia celor 350 de salariaţi care au solicitat salarii mai mari cu 30% pare, deocamdată, disperată. Oamenii vin în fiecare zi la lucru, îşi ocupă conştiincioşi posturile la utilaje, dar nu desfăşoară niciun fel de activitate. Privesc cu îngrijorare spre viitor şi se gîndesc că dacă greva generală va mai dura mult, vor fi nevoiţi să intre în iarnă cu buzunarele goale. O imagine în totală contradicţie cu declaraţiile mai mult decît optimiste ale administraţiei, care, încîntată peste măsură condiţiile oferite muncitorilor, uită că, de fapt, greva a fost declanşată pentru salarii. \"Oamenii au duşuri, beneficiază de apă caldă şi toate facilităţile necesare. Nu sînt în măsură să vorbesc despre stadiul negocierilor sau dacă societatea are capacitatea de a suporta revendicările salariaţilor, însă din perspectivă administrativă, situaţia este în regulă\", a declarat directorul administrativ al societăţii, Teodor Bolocan. Pe de altă parte, liderul Sindicatului Liber Portuar \"Chimpex\", Florin Coman, susţine că odată cu declanşarea grevei generale, tensiunile sociale din cadrul societăţii s-au acutizat din cauza poziţiei inadmisibile a administraţiei. \"Am ajuns în nişte situaţii ridicole după trei luni de negocieri inutile. Ni s-a cerut să mai avem puţină răbdare, însă nu am înţeles de ce negocierile s-au purtat fără o grilă de salarii sau de investiţii în anii care vor veni. Societatea a înregistrat profituri uriaşe, dar directorii nu se gîndesc decît la salariile lor. Chiar dacă administraţia ar fi de acord cu revendicările noastre, nu cred că patronii turci de la Azomureş vor accepta să scoată mai mulţi bani din buzunare\", a încheiat Coman.