Joachim Low, fascinat de aplauzele brazilienilor pentru naţionala Germaniei

Joachim Low, selecţionerul Germaniei, s-a declarat ''fascinat" de reacţia brazilienilor faţă de echipa sa, în ciuda înfrângerii cu scorul de 7-1, din meciul de la Belo Horizonte, din semifinale. "După meciul cu Brazilia, când am învins gazda cu scorul de 7-1, am simţit că decepţia era imensă, dar când am plecat de la stadion spre aeroport, drum de aproximativ o oră, mii de brazilieni ne-au aplaudat, a fost fascinant. Când ne-am dus spre cantonament, brazilienii erau prezenţi, ne aplaudau, a fost impresionant", a spus Low. "Mulţumesc Braziliei pentru această Cupă Mondială. Oamenii din jurul nostru ne-au primit minunat, am simţit multă simpatie. Am spus că mergem pe alt continent şi reprezentăm 80 de milioane de germani, că trebuie să arătă că ne bucurăm că suntem aici şi că suntem oameni drăguţi'', a mai spus Low. Reprezentativa Germaniei a câştigat Cupa Mondială pentru a patra oară în istorie, în urma victoriei de duminică, de pe arena Maracana din Rio de Janeiro, obţinută după prelungiri, scor 1-0, în faţa selecţionatei Argentinei. Unicul gol al meciului a fost marcat de Mario Gotze, în minutul 113, după o pasă de la Andre Schurrle.