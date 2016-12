Joburi din gunoi

Cel puţin 500.000 de noi locuri de muncă ar fi create în UE, dacă statele membre ar recicla 70% din deşeurile pe care le produc. Un studiu realizat de organizaţia Friends of The Earth, intitulat ”Mai multe locuri de muncă, mai puţin gunoi”, arată cum reciclarea creează de zece ori mai multe joburi pe tonă de deşeuri decât incinerarea sau trimiterea acestora la groapa de gunoi. Cifrele au dat publicităţii la o săptămână după ce preşedintele Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso, a vorbit despre crearea a trei milioane de noi locuri de muncă ecologice până în 2020. În prezent, obiectivul UE este să recicleze 50% din cantitatea de deşeuri până în 2020, considerabil mai scăzută decât cele 70 de procente asupra cărora insistă organizaţia Friends of the Earth. Cercetările anterioare ale organizaţiei au arătat că, reciclând deşeurile pe care UE în prezent le incinerează sau le îngroapă, s-ar economisi 148 de milioane de tone de emisii, cantitatea echivalentă cu noxele produse de 50 de milioane de maşini.