Job-uri puţine pentru studenţi

Tot mai mulţi studenţi se gândesc serios ca, după terminarea studiilor, să plece în străinătate, unde să se angajeze şi să se şi stabilească, în condiţiile în care, de la an la an, ofertele de muncă adresate absolvenţilor de studii superioare sunt din ce în ce mai puţine şi mai prost plătite. În Bucureşti, se desfăşoară, începând de ieri şi până astăzi, Târgul de job-uri pentru studenţi, organizat de Uniunea Naţională a Studenţilor din România (UNSR). Manifestarea, aflată la cea de-a patra ediţie, nu a atras, însă, un număr foarte mare de vizitatori. În acest an 17 firme au venit cu peste 200 de oferte de muncă pentru studenţi, mai ales pentru cei de la Universitatea Politehnică, acolo unde se şi desfăşoară evenimentul. Sunt oferte de job-uri în inginerie, IT, energie, comunicaţii, asigurări-bănci, transporturi-logistică. Pe lângă aceste locuri de muncă full-time sau part-time, unele companii oferă şi burse, stagii de internship sau de practică unele plătite, altele nu. Mulţi dintre studenţii care au trecut pragul Universităţii Politehnice nu erau foarte interesaţi de job, majoritatea erau în primii ani de studenţie şi căutau mai degrabă un stagiu de practică pe perioada verii. „Caut o firmă unde să fac practică la vară, nu vreau neapărat să fiu plătită, pentru că îmi va folosi ca experienţă, toţi ne cer experinţă minimum doi ani”, spune o studentă în anul III la inginerie, adăugând că nu va renunţa la facultate pentru un job, iar pe amândouă în acelaşi timp nu le poate face.