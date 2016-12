Joc bun şi victorie clară pentru CSV 2004 Tomis

CS Volei 2004 Tomis a câştigat în număr minim de seturi disputa cu VC Unic LPS Piatra Neamţ, programată sâmbătă în Sala Sporturilor din Constanţa. Scorul final a fost 3:0 (25:11, 25:17, 26:24) în favoarea gazdelor, care au avut ceva emoţii doar în setul al treilea. În primele două acte ale partidei, echipa gazdă a jucat aproape de perfecţiune! Practic, totul le-a ieşit voleibalistelor de pe Litoral, de la serviciu şi preluare la atac, apărare şi blocaj. Schimbările efectuate de antrenorul oaspetelor, cu Chirilov coordonator şi Harbuz universal, au dat roade abia în setul al treilea, pe care constănţencele şi l-au adjudecat în prelungiri, după ce rataseră două mingi de meci. Săptămâna aceasta, CSV 2004 Tomis va susţine două partide: miercuri la Tg. Mureş, cu CSU Medicina, iar sâmbătă pe teren propriu, cu Ştiinţa Bacău.

DECLARAŢII DUPĂ MECI. „Am abordat meciul mult mai decise, pentru că ştiam ce s-a întâmplat în jocul precedent cu Dinamo şi nu am vrut să repetăm greşeala de atunci. Piatra e o formaţie pe care am învins-o şi în tur, cunoaştem foarte bine jucătoarele de acolo, sunt dornice de afirmare, dar azi (n.r. - sâmbătă) şansa nu a fost de partea lor” - Claudia Gavrilescu (căpitan CSV 2004 Tomis). „Sunt satisfăcut în primul rând pentru că, după o perioadă mai grea pentru noi, în care am pierdut cu Dinamo şi am jucat foarte slab la Craiova, am găsit calea de a juca foarte bine. În primele două seturi am văzut un joc bun, dar ce mă bucură foarte mult este că, în setul al treilea, în situaţii foarte grele pentru noi, fetele şi-au păstrat calmul. Este foarte important pentru mine faptul că au rezolvat această situaţie dificilă, dar totuşi trebuie să găsim modalitatea de a evolua constant bine pe toată durata partidei. Sper ca după acest meci nivelul de joc al echipei să crească în perspectiva play-off-ului” - Darko Zakoc (antrenor principal CSV 2004 Tomis). „Rezultatul final nu este ce ne-am fi dorit. Am avut o prestaţie modestă, pe care aş pune-o pe seama oboselii. Vom studia statistica şi înregistrarea meciului, apoi vom vedea ce mai e de făcut. E drept că am şi încărcat puţin săptămâna aceasta, dar nu ne scuză evoluţia modestă” - Marian Constantin (antrenor principal Unic).

Au evoluat - CSV 2004 Tomis (antrenori Darko Zakoc şi Constantin Alexe): Neaga - Nikolova, Butnaru, Gavrilescu, Nemţanu, Majstorovic şi Vujovic - libero (au mai jucat: Trică şi Viviane); Unic Piatra Neamţ (antrenori Marian Constantin şi Mihaela Voivod): Miclea - Curcă, Yevsikova, Sobo, Zaharia, Stanciu şi Buz - libero (au mai jucat: Harbuz-Chivorchian, Chirilov, Marin şi Albu-libero). Au arbitrat: Bogdan Stoica (Bucureşti) şi Mirel Zaharescu (Galaţi). Observator: Angeluş Cotoanţă (Bucureşti).

Celelalte rezultate ale etapei a 19-a: CSM Bucureşti - Dinamo Bucureşti 0:3 (22:25, 22:25, 21:25); CSM Lugoj - SCM U. Craiova 3:0 (25:23, 28:26, 25:19); CSM Sibiu - U. Cluj 3:2 (26:24, 20:25, 25:13, 25:27, 15:12); Pro Volei Botoşani - CSU Tg. Mureş 3:0 (25:15, 25:20, 25:8); Ştiinţa Bacău a stat.

Clasament

1. Ştiinţa Bacău 17 16 1 50: 6 48

2. CSV 2004 Tomis 18 16 2 49: 8 47

3. Dinamo Bucureşti 17 13 4 46:17 40

4. Unic Piatra Neamţ 17 12 5 40:24 36

5. CSM Lugoj 17 10 7 31:29 27

6. Pro Volei Botoşani 18 8 10 29:32 26

7. Medicina Tg. Mureş 17 8 9 29:32 25

8. SCM U. Craiova 17 4 13 16:41 12

9. U. Cluj 18 3 15 14:48 9

10. CSM Sibiu 17 3 14 11:45 8

11. CSM Bucureşti 17 2 15 12:45 7

* Penicilina Iaşi s-a retras din campionat