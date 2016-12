Joc de glezne în PRM

În PRM Constanţa se practică în continuare jocul de glezne. Cu alte cuvinte, situaţia confuză din partid este staţionară. Pînă acum, formaţiunea politică amintită a ieşit în evidenţă prin numărul mare de şefi pe cap de activist. Cum s-ar spune, doi cu mapa şi niciunul cu sapa! Pesemne din motive de securitate, preşedinţii interimari de la Constanţa şi Mangalia au fost dublaţi. Între timp, după ce Corneliu Vadim Tudor a fost informat despre situaţia reală din teritoriu, şefii s-au mai rărit. Cu siguranţă însă, multă vreme de acum încolo, recordurile înregistrate de peremistul Ion Anghel vor fi greu de doborît. După cum am mai scris, la un moment dat, domnia sa păstorea organizaţia municipală Mangalia şi era şi interimar la Constanţa, în calitate de preşedinte al organizaţiei judeţene! Dacă se mai strofoca puţin, înlocuia întreg activul de partid, că tot nu-i place dumnealui concurenţa în niciun domeniu de activitate, inclusiv în alimentaţia publică de foişor! Cu asemenea performanţe pe linie de cadre, ar fi putut să-l înlocuiască, în zilele sale cu guturai, chiar pe tribun! De ce nu? În definitiv, astăzi, orice este posibil în politică, dovadă tupeul cu care unii anonimi şi-au anunţat candidatura pentru funcţia de preşedinte al României! Din păcate pentru Ion Anghel, zis şi John, după alintul din poală al lui Ion Mincă, un cunoscut peremist conservator, zilele sale de glorie au apus. Chiar dacă domnia sa se dă în continuare important şi influent în PRM, ca să nu creadă lumea că a ajuns de căruţa politichiei, s-a cam schimbat calimera. Ca o ironie a soartei, Ion Anghel a fost eliberat din funcţia de preşedinte interimar al PRM Constanţa de mîna dreaptă a celui care, cu bună credinţă, i-a acordat puteri nelimitate în teritoriu. Ca să fiu cît se poate de explicit, Corneliu Vadim Tudor a semnat cu mîna dreaptă comunicatul prin care, în data de 29 aprilie 2009, anunţa eliberarea din funcţie a lui Ion Anghel. Motivul pentru care John a fost trimis la vestiarele partidului este unul cît se poate de simplu şi de concis: ”slaba activitate desfăşurată în ultimele luni de zile”(!!) În cunoştinţă de cauză, pot spune că domnul Corneliu Vadim Tudor, marcat, în acea perioadă, de postul Paştelui, a fost mai mult decît indulgent. Ion Anghel trebuia chemat la raport imediat după alegerile de anul trecut. În calitatea sa de preşedinte al PRM Mangalia, la alegerile locale, nu a ridicat niciun pai în campania electorală. Eugen Pricopie, candidatul partidului pentru Primăria Mangalia, şi-a dus de unul singur crucea, obţinînd, în final, un loc în Consiliul Local. Degeaba. Printr-o scrisoare bine ticluită, în care semnele de punctuaţie au fost puse de “domn gradu” Florică, mai nou, susţinător al lui Gică Dobre, Eugen Pricopie a fost exclus pe nedrept din partid. John i-a luat repede locul în Consiliul Local Mangalia. Pricopie a primit sentinţa prin intermediul ziarului “Tricolorul”, organul de presă al PRM. Ca o ironie a soartei, acelaşi ziar a anunţat şi eliberarea din funcţie a lui Ion Anghel! Cu alte cuvinte, John a căzut în groapa pe care o sapă pentru cei care îi pun în pericol poziţia în partid! Fiind prea mare, pentru că groapa s-a prelungit şi sub scaunul lui Gheorghe Nicolae, celălalt interimar, era de aşteptat să pice şi el în ea! În cădere liberă, Ion Anghel, care face pe Mihai Viteazul printre consilierii care tulbură apele în Consiliul Local Mangalia, s-a agăţat de scaunul de preşedinte al filialei Mangalia a PRM, singura lui speranţă de a mai supravieţui în politică. Dacă o dă în bară la apropiatele alegeri, poate îl “înfiază” Partidul Conservatorilor, o formaţiune politică despre care se vorbeşte din ce în ce mai puţin la Mangalia, cu toate că are un conducător “bun de gură”! Ca să iasă din jocul de glezne, PRM Constanţa, susţinut şi de alte filiale din ţară, trebuie să-şi impună punctul de vedere la apropiatul Congres al partidului. Dacă tandemul Mircea Stoian - Gheorghe Nicolae începe să se pună în mişcare, s-ar putea produce schimbări semnificative în partid. În ceea ce îl priveşte pe domnul Anghel, se anunţă eclipsă totală de soare…