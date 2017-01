Joc piramidal mascat de comerţul cu cărţi

Un nou joc piramidal, Delphin, care păstrează aparenţa legalităţii, a revenit în forţă la Medgidia. Tot mai mulţi constănţeni sînt în pericol de a fi racolaţi de membrii societăţii Center Bussines Consulting care le promit o îmbogăţire rapidă. Costul intrării în “clubul afaceriştilor” este de numai 2.900 euro (!!!) şi reprezintă contravaloarea manualului de căpătîi “Preţul Succesului”, un teanc de hîrtii xeroxate importate cu doar un franc elveţian. Jocul

şi-a întins tentaculele în toată ţara, în unele judeţe sucursalele intrînd în vizorul Poliţiei Economice. Deşi la prima vedere societatea Center Bussines Consulting pare să aibă actele în regulă, anchetatorii suspectează că în spatele acestei afaceri s-ar ascunde o fabrică de spălat bani.

Jocurile piramidale, de tip “Caritas”, au sucit minţile românilor dornici de îmbogăţire ani la rînd, pînă în momentul în care acestea n-au mai putut asigura cîştigurile fabuloase promise participanţilor. După ce prăbuşirea acestor loterii cu cîştig garantat a generat un val de nemulţumiri în rîndul românilor lăsaţi fără bani, Ordonanţa de Urgenţă 99 din 2000 a scos în afara legii jocurile piramidale. Unele societăţi au descoperit noi metode care să mascheze jocurile de acest tip, astfel încît să primească autorizaţia de funcţionare, una dintre ele, inventată dincolo de graniţele ţării noastre, fiind folosirea ca paravan a unei activităţi comerciale. Acest practică de a ocoli legea se pare că este aplicată cu succes şi în România de societatea Center Bussines Consulting, cu sediul în Arad. În realitate, firma este subordonată altor două concerne internaţionale cu sediul în paradisul fiscal Gibraltar: Delphin International şi Private Course For Personal Development. Societatea din Arad a deschis la rîndul ei puncte de lucru în mai toate judeţele ţării unde se practică cu succes jocul piramidal Delphin. De un an şi jumătate, Center Bussines Consulting, organizează întîlniri şi în Casa de Cultură din Medgidia, unde nu poţi participa decît dacă eşti invitat de unul din membrii acestui “club”. Viitorii participanţi la acest joc sînt racolaţi de persoane autointitulate “delfini”, care le propun o metodă de a cîştiga bani mulţi, repede, fără să facă aproape nimic şi cu o investiţie minimă. Cei care acceptă invitaţia delfinilor ajung să participe la o prezentare organizată în Casa de Cultură din Medgidia, iar cursul de îmbogăţire are loc în fiecare sîmbătă şi duminică începînd cu ora 10.00 dimineaţa. Calitatea de invitat nu te scuteşte de plata biletului de intrare, în valoare de 300.000 lei vechi.

2900 euro pentru un teanc de foi xeroxate

În deschiderea evenimentului, mai mulţi delfini povestesc noilor veniţi cît de bine e să faci parte din acest “joc” şi cît de mult au avut de cîştigat de pe urma alegerii făcute. Spre finalul ineditului spectacol este prezentată şi metoda de îmbogăţire subită care constă în cumpărea unei cărţi, intitulată “Preţul Succesului”, la preţul de numai... 2.900 euro (!!!). Organizatorii susţin că dacă nu dispui de această sumă nu este nici o problemă, iar cum investiţia este cu cîştig garantat, se recomandă noilor veniţi să facă un împrumut, la rude, la bancă, şi să achiziţioneze manualul “Preţul Succesului”. Cumărarea cărţii nu este decît primul pas în a deveni un delfin desăvîrşit şi un “om fericit”. Pentru a beneficia de oportunităţile oferite de societatea Center Bussines Consulting, trebuie să convingi la rîndul tău alte două, trei persoane să participe la întîlnirile de la Medgidia şi să cumpere cartea respectivă. După acest ultim pas, după cum spun delfinii, vei deveni un om realizat şi vei începe să cîştigi bani. Mai exact, un procent din banii încasaţi pe fiecare carte vîndută către noii membrii aduşi de racolator se vor vărsa într-un cont deschis pe numele acestuia. La finalul întîlnirii delfinii precizează că mii de oameni din întreaga lume vor ajunge să îţi verse bani în cont. Dacă delfinii te-au convins şi nu vrei să ratezi unica “şansă” de a te îmbogăţi peste noapte, vei fi nevoit să semnezi un contract de confidenţialitate prin care garantezi că nu vei divulga nimănui secretul succesului tău. În caz contrar, vei fi obligat să plăteşti zeci de mii de euro despăgubiri. Interesant este faptul că nu există decît un singur exemplar de contract care rămîne la societate. Persoanele care locuiesc în apropierea Casei de Cultură din Medgidia susţin că pentru ei este un mare mister ce se întîmplă în locaţia respectivă la sfîrşit de săptămînă. Oamenilor le-au ajuns la urechi doar nişte zvonuri privind “un joc şi o licitaţie de vînzare a unei cărţi”. Localnicii din zonă privesc uimiţi cum în fiecare weekend, zeci de maşini şi microbuze din toată ţara sosesc la Medgidia înţesate cu oameni dornici de a participa la un joc misterios.

Delfinii sînt atenţi la detalii

Center Bussines Consulting din Arad, care desfăşoară o activitate asemănătoare cu jocurile piramidale a intrat de nenumărate ori în atenţia autorităţilor de control. Ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor (SIF) din cadrul IPJ Constanţa au făcut mai multe verificări la această societate fără a descoperi vreo ilegalitate. Poliţiştii spun că pînă şi pentru cei 300.000 lei plătiţi la intrare sînt eliberate chitanţe. Nici comisarii Gărzii Financiare Constanţa nu au descoperit nereguli în actele societăţii. Delfinii sînt foarte atenţi la detalii şi plătesc pentru banii încasaţi pe cartea “Preţul succesului” toate taxele şi impozitele aferente. La fel stau lucrurile şi în cazul contractului încheiat de firma arădeană cu Casa de Cultură din Medgidia, contract legal şi înregistrat conform normelor. Mai mult decît atît, firma deţine şi autorizaţie de funcţionare eliberată de instanţă, în actele depuse fiind specificat ca obiect de activitate comerţul, cît şi organizarea de întîlniri de întrajutorare. Ofiţerii de la Economic spun că au primit pe numele Delfinul Trading o singură reclamaţie, din partea unei femei, dar care este mai mult o neînţelegere. Persoana respectivă a plătit biletul, a intrat şi s-a răzgîndit solicitînd cei 300.000 lei înapoi. Delfinii au refuzat să îi mai dea banii femeii.

Delfinii din ţară, în atenţia poliţiei

Center Bussiness Consulting a lansat jocul piramidal în România în 2004. De atunci şi pînă în prezent, filialele din restul ţării au intrat de nenumărate ori în atenţia Serviciilor de Investigare a Fraudelor şi a Gărzii Financiare. Comisarii financiari din Suceava au descoperit la începutul acestui an că sucursala din judeţul respectiv a înşelat statul cu aprox. patru miliarde lei. Anchetatorii din judeţul Timiş au descoperit că societatea importa cărţile la un preţ de un franc eleveţian şi le vindea cu sume cuprinse între 2.000 şi 3.000 de euro, cu toate că în actele contabile figurau ca fiind distribuite gratuit. Verificările efectuate şi în alte judeţe au scos la iveală că Delphin International, împreună cu asociaţi locali, a pus bazele jocului şi cu ajutorul unor firme fantomă. Center Bussines Consulting este suspectată de anchetatori că nu ar fi decît o fabrică de spălat bani la nivel internaţional. În acest sens, Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) Bucureşti a solicitat tuturor Serviciilor de Investigare a Fraudelor din ţară să-i trimită dosarele întocmite pe numele acestei firme. Pînă cînd procurorii DIICOT vor stabili dacă Delfinii spală bani sau nu, jocul continuă să aibă succes în rîndul românilor, din ce în ce mai multe persoane arătîndu-se interesate să participe la întîlnirile organizate de aceştia. Chiar dacă au fost înşelaţi, participanţii nu au depus nicio plîngere împotriva societăţii. Jocul piramidal Delphin îşi are bazele în Statele Unite, fiind lansat în 1995 de compania Delphin International Incorporated. Fondatorii companiei, soţii Sandra şi Leslie Fieger au încasat peste 60 milioane de dolari, din 20 de ţări, în numai cinci ani în care au reuşit să nu atragă atenţia autorităţilor. Anchetele federale efectuate au dus la desfiinţarea corporaţiei în 2001. Un an mai tîrziu, cei doi soţi s-au mutat în insulele Dominicane şi au înfiinţat firma Learning Frontier Technologies Inc, care a preluat toate activele şi mărcile de vînzare din lume ale Delphin Internaţional Inc.