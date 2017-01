Jocul de-a cutiile cu hârtii oficiale?

Chiar a crezut cineva că în celebra arhivă a lui Băsescu din Modrogan (sediul PDL) se afla ceva important, ţinând cont de faptul că documentele personale datau de pe vremea sa de ministru la Transporturi și primar la Capitală, perioadă în care se știe că a dat cele mai mari „tunuri“? Nu credem că se pune problema dacă Băsescu are încredere sau nu în PDL, aşa cum s-a titrat prin presa românească. E o treabă care ţine de culise... Mai mult, preşedintele PDL, Vasile Blaga, a declarat, ieri, că Băsescu i-a anunţat pe democrat liberali că vine în Modrogan înainte de a lua documentele și a le muta la PMP. Întrebat ce documente erau în această arhivă, Vasile Blaga le-a spus ziariştilor să-l întrebe pe Traian Băsescu şi a arătat că are încredere că șeful statului „a spus adevărul atunci când a vorbit despre documentele din această arhivă“. „Eu n-am avut niciodată arhive personale. Sigur că nu strică, la o adică, să ştii ce ordine ai semnat, dar ale mele sunt toate rămase la Ministerul de Interne şi nu am simţit nevoia să le am, dar fiecare procedează după cum crede de cuviinţă“, a arătat Blaga, întrebat dacă şi el va muta, la un moment, dat „cutiuţe” din Modrogan... Şi dacă tot vorbim de mutat cutiuţe, fondatorul PD, Petre Roman, a declarat, ieri, că Traian Băsescu, în momentul în care a devenit președinte al PD, nu i-a permis să își recupereze arhiva personală din perioada în care a fost la conducerea partidului, fără să-i dea nicio explicaţie în acest sens. Având în vedere aceste lucruri, oare nu s-o fi gândit președintele că roata s-ar putea întoarce și că pedeliștii pe care i-a tot beștelit ar putea să nu-i permită preluarea arhivei? Ar fi cam greu de crezut că nu ar fi luat acest lucru în calcul în condițiile unor dispute reale. În schimb, în condițiile în care PDL a jucat în continuare după muzica băsesciană, „de ce atâta grabă“?