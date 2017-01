Jocul dezertorilor

Regula scufundării unui partid este respectată cu stricteţe. Dezertorii sunt primii care se adună pe punte, încercând să-şi salveze pielea de la tăbăcit. Dezertorii fruntaşi de la PDL au trecut deja puntea la PSD. Cu alte cuvinte, s-au făcut frate cu dracul! Partidul de suflet (candriu) al preşedintelui Băsescu se află abia la începutul seismelor interne. Deocamdată, greii, mă refer la Blaga, Berceanu şi Videanu, trecuţi pe “lista neagră” prezidenţială, se mulţumesc să mârâie în surdină şi să-şi arate măseaua de minte. Cea de pe urmă… O scenă asemănătoare s-a derulat după alegerile locale, când, aflat la borna kilometrului zero, Vasile Blaga a pierdut fotoliul de primar al capitalei. Înălţat la rangul de buldog al partidului, domnul Blaga s-a repezit să muşte mâna stăpânului de la Cotroceni! Acum, buldogii înrăiţi din PDL s-au înmulţit peste noapte. Cred că este cazul ca domnul preşedinte să fie mai prudent. Partidul său se duce la vale. Buldogii aţâţaţi împotriva sa devin tot mai agresivi. În ritmul ăsta, PDL are toate şansele să se rupă precum căruţa în drum. După tot balamucul parlamentar cu moţiunea de cenzură, cei care au fluierat în biserică sunt excluşi din partid. Se pare că, dată fiind popularitatea de care se bucură, doar Teo Trandafir beneficiază de clemenţă. Gura bate… Surprinzător, după ce i-a învăţat pe pensionari cum să congeleze pâinea pentru zile negre, a întors armele, adică votul, împotriva propriului său partid! Dumneaei ne-a anunţat că nu dezertează. În aceste condiţii, ar fi firesc ca onor conducerea PDL să folosească aceeaşi unitate de măsură ca şi în cazurile în care a plouat cu excluderi. Ce ţie nu-ţi place, domnule Oprea, altuia nu-i face! Mister Oprea, liderul partidului confecţionat din mătasea pretinşilor independenţi, riscă să rămână singurul supravieţuitor al formaţiunii politice pe care o conduce! Dintr-un evident exces de zel, s-ar putea ca excluderile din partid să radă întreg personalul selectat de primul independent al ţării. Cu cât PDL se afundă tot mai mult în propria sa mlaştină, dezertările din acest partid se vor înmulţi progresiv. Până mai ieri, înscrierea în PDL reprezenta un motiv de mândrie patriotică pentru diverşi parveniţi ai politichiei noastre. Acum, este mult mai înţelept să te lepezi de portocaliul său bolnăvicios. Pentru pedelişti, se anunţă vremuri grele! Din acest motiv, nu înţeleg de ce unii dintre ei continuă să umble cu nasul pe sus! În ciuda situaţiei de plâns în care ne-a adus Guvernul Boc, ar mai fi timp pentru spălarea păcatelor unor politicieni aflaţi la Putere. Văd că, de pildă, la Mangalia, deputatul Iorguş continuă să tulbure apele, motivând că primarul Tusac nu ţine cont de sfaturile sale! Chestia asta cu sfaturile îmi aduce aminte de legenda calului troian. După atâta caft politic, cu numeroase noduri în papură pe ordinea de zi a Consiliului Local Mangalia, trebuie să fii de-a dreptul nebun să crezi în sfaturile domnului Iorguş! Sigur, s-ar putea găsi numeroase alte formule care să contribuie la buna funcţionare a Consiliului Local, unde se bate pasul pe loc de un an de zile. În condiţiile în care credibilitatea PDL se degradează pe zi ce trece, jocul dezertorilor ia viteză şi în teritoriu. După cum am mai scris, nu cred că este întâmplătoare înregimentarea lui Stelian Duţu în PNL. S-ar putea ca susţinătorii săi din PDL să-l urmeze în curând. De ce nu, poate chiar şi Zanfir Iorguş, care, la Mangalia, cochetează de multă vreme cu liberalii! Le-ar prinde bine peneliştilor constănţeni câţiva primari dezertori din PDL!