Jocul francezilor i-a “sedus” pe handbaliştii constănţeni

Reveniţi la echipa de club, internaţionalii de la HCM Constanţa şi-au reamintit momentele trăite cu naţionala României la Campionatul Mondial din Croaţia. “Pentru noi, a fost un turneu final mult aşteptat. La început, am avut trac, pentru că toţi eram debutanţi, dar apoi ne-am amintit că am înfruntat jucători de mare valoare în meciurile internaţionale cu naţionala sau echipele de club, iar diferenţa nu a fost mare. Locul 15 este meritoriu, dar se putea mai mult, dacă meciul cu Slovacia s-ar fi decis altfel”, a spus Mihai Timofte. “Au fost clipe frumoase, dar şi mai puţin frumoase la competiţia din Croaţia. Rămînem cu ce a fost bun şi cred că naţionala României a făcut un turneu final mulţumitor. Ne-ar fi fost accesibil să intrăm în primele 12 echipele ale lumii, dar partidele decisive au fost echilibrate şi se putea întîmplate orice”, a adăugat Florin Nicolae. Constănţenii au mărturisit că au urmărit cu interes marea finală din echipa gazdă, Croaţia, şi Franţa, adjudecată clar de francezi. “Mă aşteptam să cîştige Franţa, pentru că a venit în Croaţia cu o echipă extrem de bună”, a mărturisit Ionuţ Stănescu. “Mi-am dorit să cîştige francezii pentru că am jucat cu ei în grupă. Aşa s-a întîmplat şi la echipa de club, cînd THW Kiel a cucerit Liga Campionilor după ce a jucat cu noi în prima fază a competiţiei”, a spus Laurenţiu Toma. “Franţa a fost mai bună pentru că apărarea s-a descurcat excelent, iar valoarea jucătorilor şi portarului a fost superioară celei a Croaţiei. Francezii joacă la echipe mari din Europa, sînt puternici şi controlează la perfecţie apărarea om la om. Nici croaţii nu au jucat rău, dar atacul nu a mai funcţionat pe final”, a declarat antrenorul Zoran Kurtes.

Ghionea al patrulea golgeter la CM din Croaţia

Extrema stîngă a naţionalei României, Valentin Ghionea, a ocupat locul 4 în topul golgeterilor de la CM 2009, reuşind 58 de goluri din 87 de aruncări. Pe primul loc s-a clasat macedoneanul Kiril Lazarov, cu 92 de reuşite din 167 de aruncări, pe locul 2 este croatul Ivan Cupic, cu 66 de reuşite din 81 de aruncări, iar pe 3 brazilianul Felipe Ribeiro, cu 61 de goluri din 87 de aruncări. Campioana mondială Franţa are un singur jucător în Topul 10 al marcatorilor, Michael Guigou, cu 52 de goluri din 66 de aruncări. Naţionala tricoloră ocupă locul 3 în clasamentul fair-play la egalitatea cu Danemarca, pe primul loc fiind cîştigătoarea competiţiei, Franţa, iar pe doi Ungaria.