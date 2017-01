Jocul la Loto aduce celebritate

În 2010, oraşul Techirghiol a reuşit să se remarce la nivel naţional şi chiar internaţional prin metoda ingenioasă folosită de primarul Adrian Stan de a găsi bani pentru finanţarea proiectelor. Pentru că bugetul nu le permitea, iar de la Guvern nu se întrevedea nicio şansă pentru obţinerea de fonduri, primarul şi majoritatea consilierilor locali au decis să joace la loto, urmând ca un eventual câştig să fie folosit pentru proiectele destinate locuitorilor din Techirghiol. Ideea primarului a făcut rapid înconjurul lumii şi a ajuns şi la urechile reprezentanţilor unei autorităţi locale din Canada, care l-a invitat pe primar la un schimb de experienţă în ceea ce priveşte atragerea de fonduri pentru proiecte. Pe lângă această idee a primarului, la Techirghiol au fost demarate în 2010 mai multe proiecte care nu fac decât să contribuie la o creştere a nivelului de trai al locuitorilor. Programul comun cu Consiliul Judeţean Constanţa de asfaltare şi reabilitare a unor străzi din oraş, amenajarea parcului terapeutic din faţa Sanatoriului Balnear Techirghiol, modernizarea şi îmbunătăţirea serviciilor oferite locuitorilor, sunt doar câteva dintre proiectele pe care primarul Adrian Stan poate spune că le-a finalizat sau că au fost demarate. ”Numărul proiectelor este mult mai mare însă, în acest an dificil, pot spune că sunt mulţumit cu ceea ce am realizat. Evident că se puteau face mult mai multe, dar având în vedere problemele economice, şi nu numai, pot spune că am reuşit să facem destule. Mi-aş fi dorit să mă laud şi cu demararea lucrărilor la portul turistic de la lacul Techirghiol, însă acolo am întâmpinat câteva probleme care au ţinut mai degrabă de Ministerul Turismului şi Guvern. Mi-aş fi dorit să putem vorbi acum despre grădina botanică pe care am gândit-o în cadrul unui proiect transfrontalier cu autoritatea locală din Balcic, dar la fel, am întâmpinat probleme care nu au ţinut de noi. Mi-ar fi plăcut ca toate proiectele pe care noi le-am făcut să fie acum în faza de implementare, însă bugetul este mult prea mic pentru a susţine cofinanţarea acestora”, a declarat primarul Adrian Stan. Primarul a adăugat că speră ca, în anul 2011, să se poată lăuda şi cu alte proiecte. ”Techirghiolul poate fi o ţintă pentru potenţialii investitori. Noi suntem deschişi parteneriatelor publice-private pentru a dezvolta din punct de vedere turistic acest oraş. Încercăm să atragem cât mai mulţi investitori la Techirghiol, cărora să le oferim cele mai avantajoase condiţii de investiţii, în care să ne implicăm şi noi ca autoritate locală, bineînţeles, atât cât ne permit bugetul şi legea”, a spus Adrian Stan.