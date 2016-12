Jocul la loto atrage schimburi de experienţă

Iniţiativa primarului oraşului Techirghiol de a-şi încerca norocul la loto, pentru a face rost de bani pentru finanţarea proiectelor, a ajuns la urechile tuturor românilor, dar şi la cele ale canadienilor. ”Am fost foarte surprins când am auzit că ideea noastră de a juca la loto a fost apreciată de o autoritate din Canada. Am primit din partea lor o invitaţie pentru anul viitor la un schimb de experienţă în ceea ce priveşte atragerea de fonduri pentru finanţarea proiectelor pe care le avem noi, dar şi ei. Din prima corespondenţă pe care am purtat-o cu reprezentanţii orăşelului canadian aflat în apropiere de Cascada Niagara am înţeles că le-a plăcut foarte mult ideea noastră de a juca la loto, considerând că autorităţile trebuie să aibă cele mai ciudate iniţiative pentru a obţine banii necesari realizării proiectelor locale”, a declarat primarul oraşului Techirghiol, Adrian Stan. El a spus că iniţiativa de a juca la loto a atras atenţia şi unor instituţii financiare din România şi Germania, care s-au arătat interesate să sprijine proiectele administraţiei locale Techirghiol.