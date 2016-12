„Jocul vieţii şi al morţii”, anulat

11:29:23 / 28 Aprilie 2015

pt cunoscator

Daca erai asa de cunoscator stiai ca scena se aranjeaza in functie de spectacol, iar in ceea ce priveste sunetul ... cred ca esti tu prea sensibil la ureche. Dar exista Teatrul de stat unde poti sa vezi spectacole in cele mai bune conditii care sa-ti satisfaca toate exigentele. Si nu mai amesteca una cu alta.