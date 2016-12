Jocul World of Warcraft va avea propria revistă, cu apariţie trimestrială, în 148 de pagini, disponibilă pe bază de abonament şi care nu va include publicitate. Revista dedicată jocului se adresează celor 11,5 milioane de abonaţi ai acestuia şi este editată de Future Publishing. Revista apare în patru limbi: engleză, franceză, germană şi spaniolă. Primul număr al revistei va fi livrat abonaţilor în circa două luni.

World of Warcraft are 11,5 milioane de jucători care plătesc o taxă lunară pentru a avea acces la joc. Acţiunea jocului se derulează într-o lume fantastică, care include o serie de elemente care se regăsesc şi în jocurile Lord of the Rings sau Dungeons & Dragons. FuturePlus a promis că va realiza o revistă de calitate, care să le ofere cititorilor informaţii despre istoria şi povestea complicată aflate la baza jocului. Revista va apărea de patru ori pe an, tirajul ei urmînd să fie determinat de numărul de abonaţi care se înscriu pe site-ul titlului, www.worldofwarcraftthemagazine.com. World of Warcraft: The Magazine va costa 34,95 de euro pe ediţie în Europa şi 39,95 de dolari în SUA şi în restul lumii. Blizzard Entertainment va lansa oficial revista în cadrul convenţiei BlizzCon 2009, care are loc, astăzi şi mîine, la Anaheim, în California. Recent, compania a anunţat şi că Sam Raimi, regizorul seriei Omul Păianjen, va realiza o peliculă în care va prezenta confruntarea între membrii Hoardei şi cei ai Alianţei într-un film epic de acţiune care va aduce pe ecrane povestea jocului World of Warcraft. Filmul va fi coprodus şi co-finanţat de Legendary Pictures şi Warner Bros.

Universul Warcraft are la bază conflictul epic între forţele opuse ale Alianţei şi Hoardei. De la lansarea lui, în 1994, Warcraft şi-a fidelizat fanii din întreaga lume prin intermediul unor jocuri video bestseller şi produse fabricate sub licenţă. World of Warcraft, joc amplasat în universul Warcraft de tip MMORPG (Massively Multiplayer Online Role-Playing Game) şi accesibil pe bază de abonament, este cel mai popular joc de gen din lume, avînd peste 11 milioane de jucători activi. Cea mai recentă extensie a jocului, Wrath of the Lich King, este jocul cel mai rapid vîndut din istorie, cu peste 2,8 milioane de copii comercializate în primele 24 de ore de la lansare şi peste patru milioane în prima lună.