Jocuri de noroc online fără norme legale!

Legislaţia din România permite organizarea tuturor tipurilor de jocuri de noroc online, însă nu există nicio companie autorizată local să deruleze astfel de operaţiuni pentru că nu există reglementări de aplicare a legislaţiei. „Până în 2009, legislaţia românească existentă nu conţinea reglementări cu privire la jocurile online. În 2010 a intrat în vigoare o ordonanţă de urgenţă care a interzis aceste jocuri de noroc online, considerate a fi o infracţiune. În decembrie 2010 au fost legalizate jocurile de noroc online, însă nu aveam un cadru astfel încât prevederile să fie puse în aplicare. În august 2011 s-a făcut un cadru legal, însă lipsesc în continuare reglementările specifice“, a declarat Cristian Costea, partener la Boştină&Associates, în cadrul seminarului „Piaţa jocurilor - încotro?“, organizat de Ziarul Financiar.

ÎN CREŞTERE Piaţa jocurilor de noroc a înregistrat o creştere continuă în România de la an la an, fiind estimată în prezent la aproximativ 500 milioane euro. Organizarea şi funcţionarea jocurilor de noroc online a fost reglementată în acest an, operatorii fiind obligaţi să deţină un sediu înregistrat în România, pentru ca autorităţile să controleze mai eficient eventualele operaţiuni de spălare de bani şi evaziune fiscală şi să încaseze taxele aferente acestei activităţi. Persoanele care pariază utilizând platforme sau site-uri de jocuri de noroc neautorizate în România pot face închisoare de la şase luni la doi ani, a declarat Cristian Costea. În România sunt 450.000 de oameni care joacă online, dar este dificil de arătat că o persoană a jucat pe un site neautorizat. Legislaţia din România permite organizarea tuturor tipurilor de jocuri de noroc online, însă nu există nicio companie autorizată local să deruleze astfel de operaţiuni pentru că nu există reglementări de aplicare a legislaţiei, potrivit Boştină&Associates.