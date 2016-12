Jocuri online la Loto

Directorul general al Loteriei Române, Dan Alexandru Ghiţă, a declarat că se lucrează la o platformă pentru ca produsele Loteriei să poată fi cumpărate şi online. „Produsele clasice care există, lozurile, scretchurile, 6 din 49, Joker, Noroc vor fi jucate şi online. Dacă cineva stă acasă sau în tren sau în maşină şi vrea să pună un bilet, îl va putea pune de pe telefon, inclusiv lozuri. Nu avem încă infrastructura pe care să putem pune aceste platforme, dar se lucrează. Am vrea să aducem produsele în următoarele şase luni”, a spus Dan Alexandru Ghiţă. De asemenea, el a precizat că, în curând, se vor putea plăti facturile de orice fel la agenţiile loto. În plus, produsele Loteriei vor putea fi cumpărate şi din spaţiile dedicate pariurilor sportive. Dan Alexandru Ghiţă a precizat că vrea să mărească numărul agenţiilor loto din ţară de cinci ori. Acestea vor putea fi deschise prin franciză. Loteria Română are aproape 3.000 de angajaţi şi se află în subordinea Ministerului Finanţelor Publice. Compania are aproape 2.000 de agenţii deschise la nivelul întregii ţări, din care 900 sunt în sistem mandatar. Reprezentanţii societăţii spun că vor să ajungă la 10.000 de agenţii în total. (A.J.)