Jocuri video în colecţiile Muzeului de Artă Modernă din New York

Începând de săptămâna viitoare, jocurile video îşi vor face intrarea în Muzeul de Artă Modernă din New York (MoMA) şi vor deveni parte integrantă a colecţiilor prestigioasei instituţii americane. MoMA a cumpărat 14 jocuri video şi speră că numărul acestora va creşte rapid, până la 40, a precizat Paola Antonelli, directoarea departamentului de arhitectură şi design. Primele 14 jocuri vor fi instalate în galeriile Philip Johnson, în martie 2013. Este vorba de jocurile Pac-Man lasnsat în 1980, Tetris din 1984, Another World din 1991, Myst din 1993, Vib-ribbon din 1999, SimCity 2000 şi The Sims din 2000, Katamari Damacy din 2004, EVE Online din 2003, Dwarf Fortress şi flOw din 2006, Portal din 2007, Passage din 2008 şi Canabalt din 2009.

Pentru Paola Antonelli, jocurile video reprezintă, cu certitudine, o formă de artă dar sunt, totodată, design. MoMA a ţinut cont de designul interactiv, calitatea vizuală şi experienţa estetică a fiecărui joc, dar şi de eleganţa codului informatic şi a comportamentului jucătorului. S-a căutat o combinaţie de pertinenţă istorică şi culturală, a adăugat Paola Antonelli. În ceea ce priveşte caracterul interactiv, vizitatorii vor putea să joace o partidă integrală, pentru jocurile cu durată scurtă. Pentru cele cu durată mai lungă, o demonstraţie interactivă va fi posibilă, în timpul căreia vizitatorii se vor putea juca un timp limitat. În ceea ce priveşte jocurile mai vechi, un nou cod informatic le va permite vizitatorilor să se bucure de această experienţă, pe computere mai recente