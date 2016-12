Jocurile au fost făcute: 14 candidați la Președinție

10:38:10 / 24 Septembrie 2014

Pluripartidismul

Sa-i luam pe rand:-PONTA-este tanar,cu putere de munca,stie ce vrea si are in spate un partid puternic care vine din urma cu o ideologie ce se regaseste si la alte partide credibile din Europa.Trebuie sa scape de corupti,afaceristi,oportunisti si lingusitori.Are nevoie de o echipa tanara intrepatrunsa cu oameni cu o vasta experienta. IOHANNIS-Este drept nu este un bun orator.Dar macar de-ar sti cu ce se mananca politica liberala.Cand a preluat conducerea PNL am crezut ca a intrat in pielea "comandantului"care preluase PD de la Petre spunand "Petre esti cel mai bun!".Iar sibienii il cunosc foarte bine.Au facut multi profesori meditatii dar nu au reusit sa adune atata avere ,asa ca au trecut la facut colaci...MACOVEI--Nu am nimic cu aceasta doamna,a castigat destul banet de la Ministerul Justitiei si inainte de 1989 si dupa,din politica,din postul de europarlamentar.Nu e pentru Romania.Cred ca mai degraba pentru o tara slava! UDREA-Daca ce s-a afirmat in massmedia despre aceasta doamna este adevarat,din start ar trebui sa se retraga.Asa ar fi moral si normal,daca vrem sa intram innormalitate.Sa se duca unde-i pofteste inima:de la Plescoi la Baicoi,trecand prin Sarichioi cu oprire finala la DNA sa dea socoteala pantru acuzatiile care i se aduc de altii.Si poate se intreaba cineva cum s-a asociat domnia-sa si a cumparat o statiune gata aranjata cu bani publici?In rest ,pentru o functie in stat poate sa candideze oricine fara nicio discriminare.Cu exceptiile prevazute de lege.TARICEANU-Viata personala a domnului nu ne priveste.Il cunoastem de pe vremea cand facea echipa cu raposatul Patriciu...dupa una,dupa alta,se dadeau cu parapanta(nici nu aparuse in Romania).Insula Ovidiu stie de ce ! Si nu numai!In vremea cat a fost prim-ministru a dat frau liber cresterii salariilor magistratilor,a crescut numarul de bugetari angajati, desi nu-si aveau rostul pe acolo pe unde s-au aciuiat,i-a tinut piept"comandantului",dar sta bine unde este ,deocamdata! DIACONESCU-Cu televizorul a mintit poporul! Mai ales pe cel din mediul rural Dar si pe cel din urban cu un nivel de pregatire scazut. Ii tinea pana la 2-3 noaptea pentru a o gasi pe Elodia iar a doua zi nu mai erau buni de munca. Nu e pentru cei care vor sa schimbe Romania. Mai intai sa o gaseasca pe Elodia si mai discutam dupa aceea! Nu are nici macar fler de copoi! Ca sa fii presedintele unei tari ai nevoie de alte calitati. HUNOR-Normal acest domn trebuia sa se ocupe de cu totul altceva.E dreptul domniei sale sa candideze pentru orice,chiar si pentru functia de sef al statului,dar era mai bine sa nu se lase purtat de val! ROTARU- Nu s-a remarcat prin nimic In toata aceasta perioada unde ai fost?Ai depus vreo coroana de flori la mormantul lui nea Nicu?Prin desert cumva?DE ce nu te-ai luptat pentru saracii acestei tari? MELESCANU-Daca Dogaru i-a strans semnaturile inseamna ca este sustinut de fostii militari,securisti,diplomati,politisti s.a.A uitat cum a preluat functia de senator in colegiul din Ploiesti? BRANZA-Fost deputat pentru"votaspora"!Cunoaste toata lumea ce a facut prin Spania.Mai bine isi vede de afaceri. TUDORDaca nu scapa fraiele din mana era de mult presedinte.Acum e prea tarziu. AMARITEI-Who is the man? ZSOLT-Pe cine reprezinta?200.000 de semnaturi? Cum au fost stranse?Pe genunchi?Pe cai,in corturi? Toata lumea stie cine a fost ,este si va fi Tokes,asa ca ,sa fim seriosi,incercati in alta tara! FUNAR- Mai are PRM 480.000 de membri?250.000 la Tudor si 230.000 la Funar.Dupa ce au rupt partidul in doua,judecandu-se prin salile tribunalului cei doi vor si scaunul de presedinte.Poate unul ajunge presedinte si-l pune pe celalalt prim-ministru!Valabil si pentru UDMR-PPMT.Mai candideaza cineva?Ce ti-e si cu pluripartidismul asta!Doua erau de ajuns:P.B.-Partidul Bogatilor;P.S.-Partidul Saracilor.CINE AR FI CASTIGAT?