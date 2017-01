"Jocurile foamei: Sfidarea", câştigător la MTV Movie Awards 2014

Pelicula fantasy "Jocurile foamei: Sfidarea/ The Hunger Games: Catching Fire", a doua din saga "Jocurile foamei", a fost desemnată "filmul anului" la gala MTV Movie Awards 2014, care a avut loc, ieri, la Los Angeles. Ecranizarea celui de-al doilea volum din seria "Jocurile foamei", de Susanne Collins, a învins astfel pelicula "12 ani de sclavie", de Steve McQueen, premiată cu Oscarul pentru cel mai bun film, în urma voturilor online ale fanilor MTV, care au fost acordate şi în timpul galei. Actorii Jennifer Lawrence şi Josh Hutcherson au câştigat câte un premiu pentru cea mai bună interpretare feminină, respectiv masculină, cu rolurile Katniss şi Peeta, din "Jocurile foamei: Sfidarea", de Francis Lawrence. Din seria premiilor amuzante ale galei, care a fost prezentată de vedeta de televiziune Conan O'Brien, Zac Efron a câştigat premiul pentru cea mai bună interpretare la bustul gol pentru rolul din filmul "Acel moment penibil/ That Awkward Moment", iar Will Poulter, Jennifer Aniston şi Emma Roberts au primit premiul pentru cel mai bun sărut, pentru o scenă din comedia "Noi suntem familia Miller/ We're the Millers". Actriţa Shailene Woodley, interpreta personajului Tris, din filmul "Divergent", de Neil Burger, a fost desemnată de fani personajul preferat al anului, care a surclasat-o pe Jennifer Lawrence, ce a jucat rolul lui Katniss în "Jocurile foamei: Sfidarea". La gala MTV Movie Awards au susţinut recitaluri Rihanna şi Eminem, care au interpretat duetul "The Monster", înainte de începerea mini-turneului lor american, în cursul acestei veri.

Marii perdanţi de la gala Oscar din 2 martie, "Lupul de pe Wall Street" şi "Ţeapă în stil american", au primit fiecare câte opt nominalizări la MTV Movie Awards. Cu toate acestea, singurul premiat a fost actorul Jonah Hill - nominalizat la Oscarul pentru cel mai bun rol secundar, pentru filmul "Lupul de pe Wall Street" -, care a fost desemnat cel mai bun actor de comedie, cu rolul lui Donnie Azoff, partenerul speculantului financiar Jordan Belfort (Leonardo DiCaprio), în lungmetrajul regizat de Martin Scorsese. Jared Leto a câştigat premiul pentru cea mai bună transformare pe marele ecran pentru interpretarea unui transsexual în filmul "Dallas Buyers Club", care i-a adus un premiu Oscar pentru cel mai bun actor în rol principal. Premiul MTV Trailblazer Award i-a revenit lui Channing Tatum, pentru versatilitatea de a interpreta orice rol, de la un dansator într-o trupă de stripperi ("Meseriaşu Mike", de Steven Soderbergh) până la un erou care salvează lumea. Mark Wahlberg, care a jucat recent în drama de război "Supravieţuitorul", a cărei acţiune este amplasată în Afganistan, a primit MTV Generation Award, distincţie acordată artiştilor care, de-a lungul carierei, interacţionează cu telespectatorii televiziunii MTV.

Gala MTV Movie Awards este una dintre cele mai urmărite emisiuni de televiziune pentru publicul tânăr şi reprezintă o bună platformă de lansare pentru multe dintre filmele produse la Hollywood, care se adresează în special spectatorilor tineri.