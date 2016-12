Jocurile Naţionale pentru persoane cu dizabilităţi, la Constanţa

La Constanţa au debutat, ieri, întrecerile ediţiei a 20-a a Jocurilor Naţionale şi totodată a treia ediţie a Trofeului “Litoral” pentru persoane cu dizabilităţi. La prima ediţie desfăşurată la Constanţa s-au înscris, conform organizatorilor, 145 de concurenţi, care se vor întrece la mai multe discipline: atletism, şah, tenis de masă, baschet, pescuit şi... schi nautic! În program a existat şi proba de tir cu arcul, însă la aceasta s-a renunţat în ultima clipă.

La festivitatea de deschidere a fost prezent şi primarul Radu Mazăre, acesta sprijinind toate evenimentele la care participă persoanele cu dizabilităţi. Radu Mazăre le-a urat succes tuturor participanţilor, iar la final nu a refuzat nicio cerere de a se fotografia alături de cei care doresc să facă sport indiferent de problemele pe care le au. „Mă bucur foarte mult şi vin cu plăcere. Eu de obicei nu vin la fel şi fel de evenimente, dar am fost şi voi fi mereu alături de aceşti oameni. Sunt mulţi care sunt sănătoşi, viguroşi, pot să muncească şi stau şi cerşesc de pomană şi alţii pe care i-a vitregit soarta, nu ştiu de ce, şi care luptă cu viaţa. Am un mesaj pentru ceilalţi: să ia exemplu de la aceşti oameni”, a declarat primarul Constanţei. Preşedintele Comitetului Paralimpic Român, Sally Wood Lamont, s-a declarat foarte mulţumită de oportunităţile şi condiţiile oferite de Constanţa. „Toate ediţiile anterioare au fost la Bucureşti, dar în acest an Constanţa a oferit cele mai bune condiţii pentru organizarea acestui eveniment. Avem cei mai mulţi sportivi participanţi din ultimii zece ani: 145 de sportivi din toată ţara. Am ales Constanţa pentru că oraşul, prin primarul Radu Mazăre, a oferit cazarea cu toată accesibilitatea care este greu de găsit în România. Personal nu am văzut niciodată persoane cu dizabilităţi care să facă schi nautic, va fi interesant şi o atracţie pentru mai multe persoane. Cred că 30 de sportivi vor participa la această probă, o şansă oferită de Constanţa (n.r. - va avea loc joi, pe lacul Siutghiol, la baza nautică Pinguin). Va fi un eveniment foarte frumos pentru noi“, a mărturisit Sally Wood Lamont.

CINCI CONSTĂNŢENI, PE PODIUM LA ATLETISM. Jocurile Naţionale au fost deschise ieri de Trofeul “Litoral” la atletism, întreceri desfăşurate pe stadionul “Farul”. Cinci sportivi constănţeni s-au clasat pe podium: Marta Bencze - locul 1 la 100 m şi la 200 m şi locul 2 la aruncarea suliţei, Adriana Olteanu - locul 1 la aruncarea greutăţii şi locul 3 la aruncarea suliţei şi la 100 m, Marian Rajunschi - locul 1 la aruncarea greutăţii şi locul 3 la aruncarea suliţei, Marian Ifteni - locul 1 la 100 m şi Daniel Căruceru - locul 3 la 100 m.

Iată câştigătorii - greutate feminin (clasa f37, f40, f42): Livia Bucur (OK Bucureşti - locul 1 cu 4,51 m); f44, f46: Mărioara Stănescu (Maraton 93, 5,93 m); f53, f54, f57: Adriana Olteanu (Constanţa - 4,28 m); greutate băieţi (f37, f38): Gavrilă Lasui (Lamont Cluj - 6,76 m); f42: Eugen Bogdan (Galaţi - 8,33m); f46: Florin Cojoc (Politehnica Iaşi - 12,20 m); f44: Stelian Pop (CCSH Turda - 10,18 m); f54: Cătălin Rădulescu (Temerarii Arad - 6,11 m); f55: Leontin Luca (Sporting Club Galaţi - 5,12 m); f57: Ion Tirizică (Maraton 93 - 5,98 m); f58: Marian Rajunschi (Constanţa - 5,68 m); săritura în lungime, fete: Teodora Preda (OK Bucureşti - 2,19 m); băieţi, clasa f38, f42, f44: Marius Onati (Turda - 3,36 m); f46: Ciprian Bărăian (Lamont Cluj - 6,34 m); suliţă, fete, clasa f37, f40, f42: Liliana Orbocea (OK Bucureşti - 7,60 m), f44, f46: Teodora Preda (OK Bucureşti - 11,41 m); f53, f54, f57: Corina Covaciu (Lamont Cluj - 6,10 m); băieţi, f36, f37, f38: Gavrilă Nasui (Lamont Cluj - 12,70 m); f42: Eugen Bogdan (Sporting Club Galaţi - 15,72 m); f44: Dorel Mureşan (Lamont Cluj - 22,66 m); f46: Ciprian Bărăian (Lamont Cluj - 34,16 m); f54: Ion Dîrlea (Maraton 93, 12,50 m); f55, f56: Eduard Sandu (AJIF - 10,10 m); f57: Ion Tirizică (Maraton 93, 17,50 m); f58: Vasile Guminei (CCSH Turda - 18,35 m); 100 m fete, clasa t37, t40, t46: Teodora Preda (OK Bucureşti - 19,46 sec.); t53, t54: Marta Bencze (Constanţa, 32,82 sec.); băieţi, t36, t37, t38: Marian Ifteni (Constanţa - 17,28 sec.); t42, t46: Ciprian Bărăian (Lamont Cluj - 12,23 sec.); t44: Dumitru Marin (Sporting Club Galaţi - 16,18 sec.); t53: Ion Talpă (Temerarii Arad - 21,91 sec.); t54: Ionuţ Grosu (Temerarii Arad - 21,86 sec.); 200 m băieţi, t36, t37, t38: Marian Ifteni (Constanţa - 38,70 sec.); t42, t44, t46: Ciprian Bărăian (Lamont Cluj - 24,94 sec.); t53: Marian Trandafir (AJIF - 49,78 sec.); t54: Ionuţ Grosu (Temerarii Arad - 44,52 m); 200 m fete, t53, t54: Marta Bencze (Constanţa - 62,13 sec.); 1.500 m băieţi, t53: Marian Trandafir (AJIF - 7:05:60); t54: Ionuţ Grosu (Temerarii Arad - 7:01:58).

Jocurile Naţionale vor continua astăzi, de la ora 9.00, la Sala “Tomis”, cu întrecerile la tenis de masă (individual şi echipe). Concursul de şah se desfăşoară până joi la Hotelul “Flora“.

Evenimentul este organizat de Asociaţia Judeţeană Constanţa a Sportului pentru Persoane cu Handicap, în colaborare cu Comitetul Naţional Paralimpic, Primăria Municipiului Constanţa, Consiliul Judeţean Constanţa, Fundaţia pentru Promovarea Sportului Constănţean şi DJST Constanţa.