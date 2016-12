Jocurile Olimpice au scos Marea Britanie din recesiune

SERVICIILE SALVEAZĂ APARENŢELE Marea Britanie a ieşit din recesiune în trimestrul trei din 2012, înregistrând cel mai semnificativ avans trimestrial din ultimii cinci ani, şi datorită, parţial, cheltuielilor legate de organizarea Jocurilor Olimpice la Londra, arată datele publicate de Oficiul Naţional de Statistică (ONS). Produsul Intern Brut al Marii Britanii a crescut în perioada iulie - septembrie 2012 cu 1%, comparativ cu precedentele trei luni, cel mai rapid ritm de creştere din 2007, faţă de estimările iniţiale ce indicau un avans de 0,6%, după ce s-a contractat cu 0,4% în trimestrul doi din acest an. Lira sterlină s-a apreciat cu 0,5% faţă de dolar iar randamentele pentru obligaţiunile guvernamentale pe zece ani au crescut la 1,94%, după publicarea datelor ONS.

Revenirea pe creştere a economiei britanice, a treia ca mărime din UE, după Germania şi Franţa, după trei trimestre consecutive de declin, este o veste bună pentru coaliţia aflată la putere, care se confruntă cu presiuni pentru a adopta mai multe măsuri în vederea stimulării creşterii economiei. Sectorul serviciilor, care reprezintă peste trei sferturi din PIB-ul Marii Britanii, a crescut cu 1,3% în trimestrul trei din 2012, comparativ cu precedentele trei luni, cel mai semnificativ avans din ultimii cinci ani, a anunţat ONS. Se estimează că vânzările de bilete la Jocurile Olimpice au adăugat 0,2 puncte procentuale din PIB. Producţia a urcat cu 1,1%, cea mai mare creştere de peste doi ani iar producţia industrială a crescut cu 1%. În schimb, în sectorul construcţiilor s-a înregistrat un declin de 2,5%, fiind al treilea trimestru consecutiv de declin. Guvernatorul Băncii Angliei (BoE), Mervyn King, declara recent că economia Marii Britanii arată semne de redresare, deşi într-un ritm lent, iar redresarea va avea loc probabil în trimestrul patru din 2012.

OBIECTIVE STRICTE Guvernul David Cameron are nevoie disperată ca economia britanică să crească, pentru a-şi îndeplini obiectivul de reducere a deficitului bugetar masiv în următorii cinci ani. Dar acest obiectiv va fi dificil de îndeplinit, deoarece mulţi parteneri comerciali importanţi ai Marii Britanii din Zona Euro sunt deja în recesiune. Economia britanică s-a contractat cu 7,1% în timpul recesiunii înregistrate în perioada 2008-2009 şi nu s-a redresat pe deplin de atunci, pe fondul efectelor negative ale crizei din Zona Euro, al reducerii cheltuielilor guvernamentale, al inflaţiei ridicate şi al problemelor cu care se confruntă sectorul bancar.

O veste deloc bună a venit şi din partea constructorului auto american Ford, care va elimina 1.500 de locuri de muncă, prin închiderea a doua din uzinele sale din Marea Britanie. Un lider sindical a precizat că Ford va închide uzina sa de la Southampton, unde este produsă autoutilitara Transit, precum şi presele de la uzina Dagenham, care produce caroserii pentru utilitara Transit. Constructorul american va transfera producţia utilitarei Transit în Turcia. Constructorul auto american are circa 11.400 de angajaţi în Marea Britanie, unde are facilităţi de producţie la Dagenham, Halewood, în nord-vestul Angliei şi Bridgend, în Ţara Galilor. Uzina Ford de la Southampton este a patra uzină de producţie de automobile din Europa închisă în acest an, după ce PSAPeugeot Citroen a decis să închidă uzina din apropiere de Paris, iar General Motors a decis să închidă uzina de la Bochum din Germania. În plus, anunţul vine la o zi după ce Ford a decis să închidă şi uzina sa de la Genk din Belgia şi să elimine 4.300 de locuri de muncă, în cadrul unui amplu program de restructurare.

REDUCEREA CHELTUIELILOR Clădirea Admiralty Arch, unul din simbolurile Londrei şi importantă atracţie turistică, a fost preluată de investitorul spaniol Rafael Serrano, care a încheiat un acord de concesiune pe 99 de ani, în schimbul sumei de 60 de milioane de lire. Acest acord semnalează un val de tranzacţii imobiliare similare prin care Guvernul britanic acceptă să cedeze proprietăţi, în cadrul eforturilor sale de reducere a cheltuielilor. În acelaşi timp, investitorii din sudul Europei sunt atraşi de piaţa imobiliară londoneză, datorită, pe de o parte, reputaţiei sale de siguranţă şi rentabilitate, iar pe de altă parte, datorită interesului pe care îl suscită investiţiile în lira sterlină. Serrano, care intenţionează să transforme Admiralty Arch în hotel, mai deţine la Londra hotelul de lux Bulgari. În luna august, o altă companie imobiliară spaniolă, Allegra European Holdings, a cumpărat pentru o sumă similară clădirea cu sediul din Londra al companiei Facebook. Admiralty Arch, o construcţie în formă de arc, între Trafalgar Square şi promenada The Mall, a fost construită acum 100 de ani, de regele Edward al VII-lea, în amintirea mamei sale, regina Victoria, iar până de curând a găzduit şedinţele de lucru ale Guvernului de la Londra.