Jodie Foster a recunoscut că este lesbiană

Actriţa şi regizoarea americană Jodie Foster a vorbit pentru prima oară în public, la gala de decernare a Globurilor de Aur, despre faptul că este lesbiană şi i-a adus un omagiu fostei sale partenere într-un discurs emoţionant, dar destul de confuz. Jodie Foster, ajunsă la vârsta de 50 de ani, a fost recompensată de Asociaţia Presei Străine de la Hollywood cu Premiul pentru întreaga carieră. Actriţa a urcat pe scenă, vizibil emoţionată: „Simt nevoia urgentă să spun ceea ce nu am putut spune niciodată public şi de aceea sunt puţin nervoasă... O voi spune puternic şi cu mândrie, OK? Voi avea nevoie de susţinerea voastră... Sunt... Sunt singură. Glumesc. De fapt, nu glumesc, dar aproape... Nu este un discurs de recunoaştere a sexualităţii mele fiindcă am recunoscut acest lucru acum o mie de ani, în Epoca de Piatră...”, a afirmat Jodie Foster, care i-a adus un omagiu şi fostei sale partenere de viaţă, prezentă la ceremonie alături de cei doi copii ai lor: „Nu aş fi putut veni aici fără să-i mulţumesc uneia din cele mai mari iubiri ale vieţii mele: celălalt părinte al copiilor, fostă parteneră iubitoare şi suflet soră, confesor, partener de schi, sfătuitor, iubita mea parteneră timp de 20 de ani, Cydney Bernard. Mulţumesc, Cyd. Sunt foarte mândră de familia noastră modernă, de minunaţii noştri copii, Charlie şi Kit, pentru care trăiesc şi respir”, a continuat aceasta. După ce a coborât de pe scenă, actriţa le-a mai spus jurnaliştilor prezenţi la eveniment că preţuieşte pur şi simplu prea mult discreţia în viaţa sa privată pentru a face tam tam cu orientarea sa sexuală, pe care nu a ascuns-o niciodată familiei sale, prietenilor sau colegilor şi colaboratorilor săi apropiaţi.

Jodie Foster, care a jucat la 13 ani, în anul 1976, în „Taxi Driver” de Martin Scorsese, a început să joace în filme de la zece ani, iar filmografia ei cuprinde circa 50 de pelicule, în care a jucat sau pe care le-a regizat. A câştigat premiul Oscar pentru Cea mai bună actriţă de două ori, pentru rolurile din „The Accused / Acuzaţii” în 1988 şi „Silance of the Lambs / Tăcerea mieilor” din 1991.