Jodie Foster s-a căsătorit!

Actriţa, regizoarea şi producătoarea americană Jodie Foster a rezervat o surpriză de proporţii admiratorilor săi. După o relaţie de numai un an, vedeta de 51 de ani s-a căsătorit cu iubita ei, de profesie fotograf, Alexandra Hedison, în weekend-ul trecut. Detaliile despre relaţia celor două nu sunt cunoscute. Alexandra Hedison, în vârstă de 44 de ani, care a avut o relaţie cu realizatoarea de televiziune Ellen DeGeneres, din 2001 până în 2004, este fotografă şi actriţă. Cel mai recent, a jucat în serialul produs de Showtime ”The L Word”.

Ani la rândul, Jodie Foster a păstrat cu sfinţenie discreţia cu privire la orientarea sa sexuală, dar în mod neaşteptat, în 2013, în discursul de acceptare a Globului de Aur pentru întreaga carieră, în cea de-a 70-a ediţie a galei, Jodie Foster şi-a dezvăluit orientarea sexuală. Atunci, ea a stârnit vâlvă, lacrimi, dar şi râsete cu discursul său emoţionant, punctat de umor. Actriţa a surprins audienţa când a vorbit despre faptul că este lesbiană şi despre cei doi fii ai săi, Charles, de 15 ani, şi Kit, de 12 ani, foarte rar văzuţi în public. ”În timp ce mă aflu aici şi mă confesez, simt o nevoie acută să spun ceva ce nu am fost cu adevărat capabilă vreodată să spun în public”, a spus atunci, zâmbind, Jodie Foster. ”Este o declaraţie care mă face puţin nervoasă, dar poate nu atât de nervoasă pe cât este purtătorul meu de cuvânt, acum. O să spun public - tare şi mândră”, a declarat Foster, adăugând: ”Sunt celibatară”. ”Acesta nu va fi un mare discurs de dezvăluire a orientării mele sexuale, pentru că am făcut-o deja acum o mie de ani, în epoca de piatră - în acele zile foarte neobişnuite când o fată sensibilă mărturisea acest lucru prietenilor de încredere şi familiei şi colegilor şi apoi, treptat, mândră, tuturor celor care o cunoşteau... Dar acum, mi se spune că toate vedetele trebuie să facă publice detalii din viaţa privată şi să le marcheze printr-o conferinţă de presă, un parfum şi un reality show în prime time”, a declarat vedeta, înainte de a-i mulţumi fostei partenere de viaţă, producătorul Cydney Bernard, cu care a avut o relaţie de 20 de ani, timp în care au devenit părinţii a doi băieţi. ”Îţi mulţumesc, Cyd. Sunt atât de mândră de familia noastră modernă, de uimitorii noştri fii, Charlie şi Kit, care sunt motivul meu de a trăi şi de a evolua”, a spus actriţa, sub privirile mândre ale copiilor ei, care se aflau în public.

Jodie Foster şi Cydney Bernard s-au cunoscut în timpul filmărilor la ”Sommersby”, în anul 1993, şi s-au despărţit în 2008, dar i-au crescut în continuare împreună pe cei doi copii născuţi de actriţă, Charles şi Kit. Deşi a dat naştere fiilor săi, Jodie Foster nu a dezvăluit niciodată identitatea tatălui sau taţilor acestora. Unul dintre zvonurile care circulă la Hollywood este că tatăl este un vechi coleg de universitate care este, de asemenea, gay.