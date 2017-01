Joe Biden - un om obișnuit, care adoră să înoate în pielea goală?!

Agenţii Secret Service sunt îngroziţi atunci când li se încredinţează misiunea de a-l proteja pe vicepreşedintele Joe Biden, parţial pentru că acesta este un pasionat al înotului nud, potrivit unei noi cărţi, citată de ”New York Daily News”. Cartea, intitulată ”The First Family Detail” și scrisă de Ronald Kessler, citează, sub protecţia anonimatului, agenţi ai Secret Service care povestesc despre viaţa privată a preşedinţilor şi altor persoane importante a căror protecţie o asigură. ”Agenţii spun că, fie că se află la reşedinţa sa oficială sau în locuinţa sa din Delaware, Biden are obiceiul de a înota nud în piscină. Agenţii Secret Service femei consideră acest lucru ofensator”, susține Kessler. Acesta mai afirmă că lui Biden îi place să fie considerat un om obişnuit, ceea ce face să fie considerat de agenţii Secret Service drept cea mai dificilă persoană de protejat după Hillary Clinton. Cartea susţine că Biden nu îşi ia măsurile de securitate adecvate în statul său natal, Delaware. Pentru că nu vrea să îşi deranjeze vecinii, el călătoreşte cu o coloană oficială limitată, lăsându-şi consilierul militar şi medicul la kilometri distanţă în spatele limuzinei sale.

Cartea urmează să apară săptămâna aceasta, însă ”New York Daily News” a obţinut un exemplar al acesteia. Kessler, care a lucrat pentru ”Washington Post”, a scris 19 cărţi, dar a fost acuzat că foloseşte surse anonime pentru a promova poveşti greu de crezut despre familiile Clinton sau Kennedy.