Joe Cocker, răpus de cancer de plămâni

Lumea muzicii este în doliu, odată cu anunţul morţii interpretului britanic Joe Cocker. Acesta a încetat din viaţă la 70 de ani, după o luptă pe care o dusese în ultimii ani cu cancerul de plămâni. S-a încheiat o carieră de 40 ani, în care a consacrat piese devenite clasice, care au ajuns pe primele locuri în topuri și i-au câștigat aprecierea colegilor și a publicului. „Joe Cocker a fost pur și simplu unic și va fi imposibil de umplut golul pe care moartea lui îl lasă în inimile noastre”, a declarat impresarul sau Barrie Marshall.

Cântăreț și compozitor, cu o voce inconfundabilă, Joe Cocker s-a născut în Sheffield. A început să cânte baruri și cluburi din orașul său natal în anii 1960 și a fost membru în diverse trupe: Avengers, Big Blues în 1963 și apoi The Grease Band în 1966. Primul său mare hit a fost melodia „With a Little Help from My Friends” în 1969, o preluare a unei piese de pe un album al trupei Beatles, care a ajuns pe locul 1 în topul britanic. Duetul său cu Jennifer Warnes, intitulat „Up Where We Belong”, tema principala a filmului „Officer and a Gentleman / Ofițer și gentleman” din 1982, a condus, de asemenea, și i-a adus un premiu Grammy. A fost distins cu Ordinul Imperiului Britanic (OBE) în 2007. Printre hiturile sale se mai numără și „You Are So Beautiful”.

Joe Cocker, ca unul dintre cei mai de succes artiști ai lumii, cu admiratori de toate vârstele, a susținut la 4 august 2013, cel de-al doilea concert al său în România, în cadrul turneului Fire It Up Summer Tour de promovare a albumului „Fire It Up”. S-a aflat însă pentru prima oară în România în 2005, când a deschis cu un recital Festivalul Internațional Cerbul de Aur.