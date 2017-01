Joe Jackson şi „The Last Supper” vor concerta în România

După ce Alanis Morissette a confirmat participarea la festivalul „B\'Estfest”, şi artistul britanic Joe Jackson şi trupa canadiană „The Last Supper” completează lista participanţilor la evenimentul din această vară, urmînd să concerteze pe 6 iulie. Joe Jackson, pe numele său adevărat David Ian Jackson, a primit, de-a lungul carierei, cinci nominalizări la premiile Grammy şi a lansat nu mai puţin de 24 de albume. Printre piesele care l-au făcut celebru se numără „Is She Really Going Out With Him?”, „Steppin’ Out” şi „You Can\'t Get What You Want (Till You Know What You Want)”. Alături de Elvis Costello şi Graham Parker, Joe Jackson a făcut parte din „trioul” britanic care, la sfîrşitul anilor \'70, a adus soundul new-wave în Statele Unite ale Americii. Militant activ pentru drepturile fumătorilor, cînd în New York s-a interzis fumatul în locuri publice, Joe Jackson a părăsit oraşul în care locuise timp de 20 de ani şi s-a mutat la Berlin, în semn de protest faţă de restrîngerea libertăţilor personale.

Trupa „The Last Supper”, alcătuită, în prezent, din Scott Herndon (bass), Frankie Biggz (baterie), Dan Shwetz (voce), Peter Walker (chitară) şi Diaa Tass (percuţie), a luat fiinţă în 1996, iar zece ani mai tîrziu a fost inclusă în topul celor mai bune „20 de trupe tinere de pe planetă” de către revista „Classic Rock Magazine” din Marea Britanie. Trupa canadiană a susţinut, de-a lungul timpului, peste 600 de spectacole în toată lumea şi a urcat pe scenă alături de nume mari ale muzicii internaţionale precum „Iron Maiden”, Joe Cocker, Our Lady Peace sau „The Tea Party”. Single-uri precum „Awake”, „Carousalambra”, „Humanity” sau „Ignorance” au fost bine primite de către publicul larg, în timp ce sound-ul unic, cu influenţe blues, rock şi chiar hip-hop i-a impresionat pe critici.

Artistii confirmaţi pînă acum pe afişul „B’Estfest” sînt: Alanis Morissette, „Cypress Hill”, „UNKLE”, „Apollo 440” şi Miss Platnum (4 iulie), „Kaiser Chiefs”, „Manic Street Preachers”, „Stereophonics”, „Nouvelle Vague” şi Deluka (5 iulie), Nelly Furtado, Manu Chao, Roisin Murphy (Moloko), „Sunrise Avenue”, Joe Jackson şi „The Last Supper“ (6 iulie), şi „Judas Priest”, „Primal Fear” şi „Ross The Boss” (11 iulie).

„B’Estfest 2008” va avea loc în zilele de 4, 5, 6, respectiv 11 iulie (Afershock), în aer liber, în cadrul complexului Romexpo. Toate categoriile de bilete, respectiv biletele de o zi (90 de lei pentru 4, 5 sau 6 iulie şi 75 de lei pentru 11 iulie), abonamentele de trei zile (240 de lei), precum şi biletele VIP (350 de lei pe zi), sînt disponibile în reţeaua magazinelor Diverta şi online, pe www.myticket.ro.