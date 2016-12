Joe Manganiello s-a despărţit de iubită

Popularul serial de televiziune ”True Blood” are de departe cea mai sexy distribuţie, iar spre deliciul admiratoarelor, doi dintre cei mai chipeşi protagonişti au rămas fără prietene. După Alexander Skarsgard, şi Joe Manganiello s-a despărţit de logodnica sa, actriţa şi fotomodelul Audra Marie. Potrivit unor surse din anturajul actorului, nu mai este cale de reconciliere. După un şi jumătate de când formau un cuplu, cei doi şi-au anunţat logodna în octombrie 2010, după o vacanţă petrecută în Italia. ”Întotdeauna am visat să găsesc pe cineva care să fie pe cât de frumoasă pe atât de iubitoare. Şi am găsit. Ea este incredibil de înţelegătoare şi de răbdătoare la toată nebunia pe care o presupune slujba noastră şi stilul nostru de viaţă”, declara, în urmă cu puţin timp, actorul în vârstă de 34 de ani. Ce să se fi întâmplat de şi-a schimbat părerea?!