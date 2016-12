Johannis vs Boc

Preşedintele Traian Băsescu a invitat partidele la Cotroceni, la consultări, după ce moţiunea de cenzură iniţiată de PNL şi UDMR a trecut de votul Parlamentului cu 254 de voturi pentru şi 176 împotrivă, Guvernul Boc 2 fiind trimis acasă. Primi care au venit la consultările cu preşedintele au fost parlamentarii minorităţilor. Liderul grupului parlamentar al minorităţilor naţionale, Varujan Pambuccian, i-a spus preşedintelui Băsescu că, în opinia sa, există trei opţiuni după aprobarea moţiunii: un Guvern interimar, un Guvern nou cu majoritate care să asigure stabilitatea pînă la alegeri şi un Guvern de tehnocraţi. Şeful statului l-a întrebat pe care dintre cele trei soluţii enunţate o preferă. “Orice soluţie care să asigure un drum stabil pînă la alegerile prezidenţiale, pentru că, după aceea, evident, lucrurile vor fi mult mai simple decît pînă acum, deci oricare dintre soluţiile care permit un drum stabil pînă atunci şi asta nu depinde din păcate de noi, depinde de forţele mari, şi care ar necesita un adaos din partea noastră, am sprijini-o”, a răspuns Varujan Pambuccian. Liderul UDMR, Marko Bela, a declarat, în debutul consultărilor de la Cotroceni că, în calitate de iniţiator al moţiunii de cenzură, Uniunii îi revine răspunderea de a găsi o soluţie împreună cu alţii şi de a propune o cale de a merge mai departe. La finalul consultărilor, liderul UDMR a declarat că Uniunea poate accepta propunerea liberalilor ca actualul primar al Sibiului, Klaus Johannis, să fie premier independent, menţionînd că aceasta nu este singura soluţie posibilă, dar este viabilă. Marko Bela a mai spus că propunerea UDMR este îndreptată către varianta unui \"guvern anticriză\", care, potrivit propunerii PNL, ar putea fi condus de un independent. La Cotroceni a urmat întîlnirea lui Traian Băsescu cu reprezentanţii PNL. Liderul liberalilor, Crin Antonescu, a anunţat că liberalii îl propun pe Klaus Johannis pentru funcţia de premier independent. Liderul PNL i-a spus şefului statului că apreciază convocarea rapidă a consultărilor, menţionînd că liberalii speră că se va găsi rapid o formulă de depăşire a crizei. Antonescu a menţionat că, odată rezolvate problemele, partidele îşi pot vedea apoi de campanie, la care preşedintele Băsescu a izbucnit în rîs. Antonescu a declarat că după consultările cu Traian Băsescu urmează întîlnirile cu celelalte partide parlamentare în vederea susţinerii lui Klaus Johannis ca premier independent. “Propunerea pe care am comunicat-o preşedintelui este cea a primarului Sibiului, Klaus Johannis, am precizat că e o propunere pe care o facem şi altor partide, că vom avea discuţii cu celelalte partide, încercînd să construim o majoritate parlamentară care să vină cu această propunere al preşedinte”, a spus Antonescu. Antonescu a ţinut să salute faptul că UDMR a declarat oficial că agreează această propunere, menţionînd că a văzut şi din reacţiile oamenilor politici că nu există practic reţineri majore faţă de propunerea lui Johannis, ceea ce întăreşte convingerea liberalilor că propunerea lor este un solidă.

Pedeliştii nu au înţeles nimic

Crin Antonescu consideră că un guvern de tehnocraţi condus de un independent ar putea să-şi continue activitatea şi după alegerile prezidenţiale şi că este o soluţie bună cîtă vreme face performanţă şi răspunde nevoilor reale ale românilor. Preşedintele PNL susţine că Emil Boc este la timpul trecut în calitate de prim-ministru, menţionînd că s-a văzut că un Executiv cu acesta, cu cineva din PD-L sau cu un “aşa-zis independent care funcţionează la Palatul Cotroceni” nu poate reuni o majoritate in Parlament. Social-democraţii au refuzat să meargă aseară la Cotroceni la întîlnirea cu Băsescu, preşedintele PSD Mircea Geoană afirmînd că prioritate sînt consultările între partide şi că discuţiile cu preşedintele pot avea loc astăzi, în funcţie de programul şefului statului. “Considerăm că, în acest moment, cel mai important lucru este degajarea unui punct de vedere comun al partidelor care au susţinut această moţiune de cenzură, pentru a putea ca, în consultările care vor urma cu preşedintele României, să putem exprima un punct de vedere cît mai coerent”, a afirmat preşedintele PSD. Geoană a subliniat că PSD doreşte instalarea cît mai rapidă a unui guvern nou, format din \"specialişti independenţi\". Liderii celor patru partide, PSD, PC, PNL şi UDMR s-au întîlnit aseară pentru a purta negocieri în vederea stabilirii numelui pentru noul premier. În urma discuţiilor, cele patru partide au fost de acord cu propunerea PNL, ca primarul Sibiului, Klaus Johannis, să fie nominalizat pentru funcţia de premier. Ultimii veniţi la consultări au fost perdanţii de la PD-L, al căror prim-ministru, cu tot cu cabinet, a fost măturat de Parlament. Aşa cum era de aşteptat, pedeliştii care s-au dus cu jalba-n proţap la Băsescu l-au propus pentru un nou mandat de premier tot pe Emil Boc. Democrat-liberalii au exclus varianta unui guvern de tehnocraţi, ei considerînd că un guvern este condus politic. Băsescu a declarat, aseară, la Cotroceni, în cadrul consultărilor cu liderii PD-L, că cei care invocă necesitatea stabilităţii politice sînt exact cei care au provocat criza, adică cei care au demisionat în bloc din Guvern şi cei care au iniţiat moţiunea de cenzură. El a precizat că nu doreşte o tergiversare a discuţiilor privitoare la viitorul Guvern, fiind nevoie de acţiune rapidă, de o decizie politică responsabilă.