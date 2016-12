John Cusack şi Drew Barrymore, bloggeri

Cei doi actori americani vor face parte din echipa de bloggeri care va lucra pentru HuffingtonPost Los Angeles, un site local lansat sub umbrela HuffingtonPost şi care ar putea reprezenta un concurent serios pentru cotidianul ”The Los Angeles Times”. Huffington Post şi-a lansat recent site-ul local din Los Angeles, eveniment care vine după lansări similare la Chicago, în urmă cu un an şi New York, în timpul verii. Deşi site-ul din Los Angeles a fost considerat mai multe luni drept o modalitate prin care să fie extins brandul şi să se atragă venituri mai mari de pe urma pieţei de publicitate online locale, o idee care a fost analizată şi de NBC Universal sau ESPN, blogul Huffington Post este reticent în ceea ce priveşte următorii paşi, un reprezentant al companiei spunând că nu poate face publice detalii referitoare la planurile viitoare. Pentru moment, se pare că HuffingtonPost vrea să se concentreze asupra a trei site-uri existente pe plan local şi, dacă va obţine succes rapid în materie de trafic şi venituri din publicitate, atunci este posibil să îşi accelereze iniţiativele locale.

Din echipa site-ului din Los Angeles vor face parte colaboratorii obişnuiţi ai blogului, precum şi celebrităţi, între care Drew Barrymore, John Cusack, Larry David, Ari Emanuel, Barbara Boxer şi alţii.