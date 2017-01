John Galliano a fost pus sub acuzare pentru comentarii antisemite

Soarta designerului britanic John Galliano se va decide în instanţă după incidentul din data de 28 februarie în urma căruia a fost despusă plângere la poliţie împotriva sa cu acuzaţii de antisemitism. Acest incident a condus ulterior la suspendarea şi apoi concedierea sa de către casa de modă Christian Dior, mai ales că reprezentanta principală, proaspăta câştigătoare a premiului Oscar Natalie Portman, de origine evreiască, s-a disociat zgomotos de designer şi este pregătită să renunţe şi la contract, ceea ce încurcă serios activitatea poducătorului francez. Se presupune că actriţa americană, ca şi cei pe care în ultima vreme John Galliano i-a apostrofat cu comentarii rasiste i-au acceptat scuzele oficiale prezentate de acesta. Iar, deocamdată, Natalie Portman rămâne chipul parfumului Miss Dior Cherie.

John Galliano a anunţat că s-a internat într-o clinică de reabilitare unde caută ajutor pentru problemele personale care i-au determinat ieşirile nervoase din ultimele luni. John Galliano respinge acuzaţiile de antisemitism şi afirmă că a fost de la început cooperant cu poliţia în desfăşurarea anchetei. O înfăţişare în instanţă va avea loc între sfârştul lunii aprilie şi începutul lunii iunie. Designerul riscă şase luni de închisoare şi o amendă de circa 20.000 de euro.

John Galliano, în vârstă de 50 de ani, a fost timp de 14 ani director de creaţie al casei Dior. Casa de modă intenţionează totuşi să prezinte vineri colecţia sa de toamnă-iarnă 2011-2012. Nu toate vedetele s-au dezis de el, acestea fiind mai sensibile la presiunea foarte mare la care creatorii de modă sunt supuşi pentru a face performanţă. La ceremonia premiilor Oscar, Nicole Kidman şi Sharon Stone au purtat rochii Dior chiar dacă au refuzat că facă orice comentarii. Tot peste Ocean, stilista seriei de mare succes “Sex and the City / Totul despre sex” Patricia Field a lansat curajoasă o adevărată campanie în apărarea acestuia. Stilista americană l-a comparat pe John Galliano, recunoscut ca un personaj excentric, un dandy declarat, cu Mel Brooks făcând referire la comedia “The Producers”, care abundă în replici şi declaraţii pro-naziste, dar care este recunoscută ca pamflet. “John iubeşte teatrul. Ceea ce a făcut este teatru. Este o farsă. Dar oamenii din lumea modei nu au recunoscut farsa. Şi dintr-o dată nimeni nu-l mai cunoaşte. Este OK dacă Mel Brooks cântă piesa în piesa ”, a declarat aceasta, atrăgând atenţia că tatăl ei vitreg care a adoptat-o şi i-a dat numele de Field era evreu. Comentarii de sprijin pentru designer au venit de la circa 500 de prieteni, colegi şi jurnalişti, strânse sub titlul “În onoarea lui John Galliano”. Printre aceştia Giorgio Armani, redactorul-şef al ediţiei italiene “Vogue” Franca Sozzani sau Liz Jones redactorul de modă al cotidianului britanic “Daily Mail”. Aceştia regretă plecarea sa de la Dior, o casă cu o istorie de 64 de ani, căruia John Galliano i-a imprimat energia şi prospeţimea necesare pentru a intra într-un nou mileniu. Pentru o marcă de lux reputaţia este însă cea mai importantă şi se bazează pe credibilitate, calitate şi moştenirea lăsată de fondatori. Bernard Arnault, directorul executiv al companiei LVMH, care deţine casa Dior, nu a avut altă alternativă. Tot acesta l-a angajat în 1996 când era un necunoscut, descris ca “un designer flamboyant, al cărui talent îmbină romantismul, feminitatea şi modernitatea ce reprezintă Dior”.

Competitivitatea şi presiunea la care sunt supuşi profesioniştii din lumea modei a mai făcut victime şi în trecut. Designeri ca Yves Saint Laurent, Marc Jacobs şi mai recent Alexander McQueen, care din păcate s-a şi sinucis, au avut căderi nervoase similare. LVMH are la îndemână numai câteva alternative pentru înlocuirea lui John Galliano, precum Riccardo Tisci, care lucrează în prezent pentru Givenchy, Marc Jacob care se află sub contract cu Louis Vuitton sau Hedi Slimane, care a semnat colecţia bărbătească Dior până în 2007, când a părăsit casa de modă.