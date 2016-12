John Kerry va dona 5% din salariul de secretar de Stat

Secretarul de Stat american, John Kerry, va dona 5% din salariul său, pentru acţiuni de caritate, prin Departamentul de Stat, în semn de solidaritate cu funcţionarii afectaţi de recentele tărieri bugetare, a anunţat, joi, o purtătoare de cuvânt. Kerry, care este cel mai bogat ministru din cadrul administraţiei americane, urmează exemplul preşedintelui Barack Obama, care va oferi 5% din salariul său Trezoreriei. Secretarul de Stat va dona aproximativ 9.000 de dolari unor organizaţii de caritate ce colaborează cu Departamentul de Stat, o sumă extrasă din salariul său anual de 183.000 de dolari, a anunţat Victoria Nuland, o purtătoare de cuvânt a departamentului. Numeroase organizaţii de caritate vin în ajutorul diplomaţilor sau familiilor acestora, atunci când funcţionari din cadrul acestui aparat administrativ imens, de aproximativ 70.000 de persoane, sunt răniţi sau ucişi în timpul serviciului.

Şeful diplomaţiei americane este unul dintre cei mai bogaţi politicieni de la Washington. El este căsătorit cu Teresa Heinz Kerry, moştenitoarea averii primului ei soţ, John Heinz, decedat în 1991. Potrivit publicaţiei ”Politico”, averea personală a lui Kerry se ridică la 125 de milioane de dolari. O consecinţă a incapacităţii republicanilor şi democraţilor, în Congres, de a se înţelege asupra unei modalităţi de reducere a deficitelor, exerciţiul bugetar în curs, care expiră la 30 seprembrie, a fost amputat cu 85 de miliarde de dolari. Între alte consecinţe, sute de mii de funcţionari sau personal contractual au fost informaţi că vor primi zile de concediu fără plată.

ŞOMAJ ÎN SCĂDERE Rata şomajului în SUA a scăzut cu 0,1% luna martie, chiar dacă luna trecută, economia americană a creat doar 88.000 de locuri de muncă, cel mai mic număr din ultimele nouă luni, arată cifrele oficiale publicate vineri de Guvernul american. Chiar dacă este vorba de cea mai scăzută rată a şomajului din ultimii patru ani, scăderea se datorează în principal faptului că un număr mare de persoane au încetat să caute un loc de muncă. În schimb, numărul locurilor de muncă create de economia americană a scăzut la 88.000 în martie, de la 268.000 de noi locuri de muncă create în februarie. Este cel mai mic număr înregistrat după luna iunie 2012 şi mult sub estimările analiştilor, care se aşteptau ca economia americană să creeze 192.000 de locuri de muncă. Economiştii se aşteaptă ca în acest an, deficitul SUA să fie mai mic faţă de nivelul de 539,5 miliarde de dolari înregistrat în 2012, unul dintre motive fiind şi creşterea exporturilor energetice ale SUA.

AJUTOR DE LA STAT Guvernul american a plătit în timpul crizei economice 80 de milioane de dolari, sub formă de indemnizaţii de şomaj, unor gospodării cu venituri de peste un milion de dolari, din care 29,9 milioane de dolari în 2010, potrivit datelor fiscului american. Circa 3.200 de gospodării, din care 20% din New York, cu venituri brute declarate de peste un milion de dolari, au primit ajutoare de şomaj în medie de 12.600 de dolari în 2010, cel mai recent an pentru care sunt disponibile date. Aceste plăţi depăşesc veniturile totale a circa 25 de milioane de gospodării americane. Suma de 80 de milioane de dolari reprezintă sub 0,01% din deficitul bugetar al SUA prognozat pentru acest an, de 845 de miliarde de dolari. Totuşi, ajutoarele de şomaj plătite milionarilor scot în evidenţă deficienţele programelor federale de ajutor.

Congresmenii au încercat în repetate rânduri să elimine plata ajutoarelor de şomaj pentru familiile cu venituri mari. Camera Reprezentanţilor a aprobat în luna decembrie 2011 taxarea cu 100% a ajutoarelor de şomaj către persoanele cu venituri de peste un milion de dolari, precum şi a persoanelor căsătorite, în cazul în care veniturile familiei depăşesc două milioane de dolari. Prevederea nu a fost însă inclusă într-un proiect de lege semnat de preşedintele Obama. Potrivit datelor federale, 810 milionari care au beneficiat de ajutoare de şomaj în 2010 provin din California, iar 610 din New York. În sectorul financiar din New York, în care anul trecut angajaţii au primit beneficii de 19,7 miliarde de dolari, au fost eliminate 32.000 de locuri de muncă în perioada ianuarie 2008-2012.