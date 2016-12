John Mclaughlin concertează în România

Cel mai în vogă chitarist britanic, John Mclaughlin, recent premiat la galele Grammy, va concerta pentru a treia oară în România, în această primăvară. Spectacolul se va desfăşura la Sala Palatului din Bucureşti, pe data de 17 mai.

Biletele pentru concertul starului englez au fost puse în vânzare în reţeaua magazinelor Diverta şi online, pe site-urile myticket.ro şi ticketpoint.ro. Din data de 4 martie, acestea vor putea fi achiziţionate şi de la librăriile Cărtureşti şi Humanitas, magazinele Germanos şi Vodafone, precum şi online, de pe bilete.ro, lt.ro, vreaubilet.ro, eventim.ro, la preţuri cuprinse între 50 şi 300 lei.

John McLaughlin este un chitarist britanic de jazz fusion, care a obţinut, de-a lungul carierei sale, 13 premii Grammy. S-a făcut remarcat în anii \'60, în formaţiile lui Miles Davis. McLaughlin este privit de mulţi ca fiind unul dintre cei mai talentaţi chitarişti ai tuturor timpurilor, din punct de vedere tehnic, artistul reuşind să stăpânească o foarte largă gamă de stiluri. A început să cânte la chitară când avea 11 ani, fiind, iniţial, inspirat de muzica blues şi swing. Instrumentistul a lucrat cu Alexis Korner, Graham Bond, Ginger Baker, în anii \'60 şi a interpretat free jazz cu Gunter Hampel. Primul său album, „Extrapolation\", apărut în 1969, a devenit un „clasic\". Tot atunci, s-a mutat la New York, pentru a cânta alături de Lifetime, împreună cu Tony Williams şi a apărut pe două albume: Miles Davis - „In a Silent Way\" şi „Bitches Brew\".

În 1971, McLaughlin a pus bazele Mahavishnu Orchestra, o formaţie rock cunoscută pentru improvizaţiile sale sofisticate de jazz. Trupa s-a destrămat în 1973. McLaughlin a înregistrat şi un album alături de Carlos Santana. Artistul a continuat să oscileze între chitară electrică şi acustică, conducând One Truth Band şi cântând în trio alături de Al DiMeola şi Paco De Lucia. Ulterior, a început o serie de turnee cu o nouă formaţie de jazz fusion, intitulată The 4th Dimension. În a doua jumătate a anului 2008, McLaughlin a susţinut un turneu alături de Chick Corea, Vinnie Colaiuta, Kenny Garrett şi Christian McBride, sub titlul de „Five Peace Band\", în urma căruia a fost lansat un dublu CD omonim, la începutul lui 2009. Muzicienii au ajuns, în această formulă, şi la Bucureşti, în octombrie 2008.