John Mellencamp a redevenit bărbat liber

Cântăreţul american John Mellencamp a divorţat oficial de cea de-a treia soţie a lui, Elaine Irwin Mellencamp, la opt luni de la depunerea cererii de divorţ la un tribunal din SUA. Artistul, despre care presa americană afirmă că a început o relaţie cu actriţa Meg Ryan, după despărţirea de soţia sa, a cerut divorţul pe 14 ianuarie, punând astfel capăt unei căsnicii de 18 ani. Meg Ryan, de 49 de ani şi John Mellencamp, în vârstă de 59 de ani, au fost fotografiaţi în timp ce vizitau Muzeul de Artă Americană Whitney din New York, la doar şase zile după ce agentul de presă al rockerului american a confirmat faptul că acesta s-a despărţit de soţia sa. Relaţia dintre cei doi ar fi început când cântăreţul ar fi invitat-o pe Meg Ryan în culise, după unul dintre concertele sale, în cadrul turneului american de promovare a celui mai recent album al lui John Mellencamp, intitulat ”No Better Than This”, lansat în 2010.

John Mellencamp şi Elaine Irwin Mellencamp vor împărţi custodia celor doi fii ai lor, Hud, de 17 ani şi Speck, de 16 ani. Potrivit documentelor oficiale, cei doi soţi au ajuns la o înţelegere amicală în privinţa tuturor proprietăţilor, a custodiei şi a pensiei alimentare pentru copiii lor. John Mellencamp mai are alte trei fiice din două căsătorii anterioare, Michelle, cu prima lui soţie, Priscilla Esterline şi Teddi Jo şi Justice, cu a doua soţie, Victoria Granucci.

În prezent, John Mellencamp lucrează la un musical intitulat ”Ghost Brothers of Darkling County”. Artistul a devenit celebru către sfârşitul anilor \'70, sub numele de scenă John Cougar, iar printre hiturile sale se numără piesele ”Jack and Diane” şi ”Hurts So Good”.