John Travolta, implicat într-un joc sexual

Nici nu au apucat să se bucure bine de vestea că aşteaptă un băiat, că John Travolta şi soţia lui, Kelly Preston, sunt implicaţi într-un scandal monstru. Potrivit presei americane, starul şi-ar înşela soţia însărcinată. Nu, nu este vorba despre o altă femeie. Actorul a fost surprins în timpul unor ”acte sexuale obscene cu mai mulţi bărbaţi, ca parte dintr-o sectă secretă homosexuală”. ”John Travolta o înşală pe Kelly de ani buni! Iar când detaliile vor ieşi la suprafaţă, vor face ca Tiger Woods să pară mic copil”, a declarat Robert Randolph, autorul cărţii de memorii ”You\'ll Never Spa in This Town Again”. John Travolta este căsătorit cu Kelly Preston de 19 ani, iar perechea aşteaptă cel de-al treilea lor copil, anul acesta. Nu este prima dată când ajung în presă speculaţii cu privire la orientarea homosexuală a actorului, dar, de atunci, căsnicia cu Kelly Preston a părut să le dezmintă.