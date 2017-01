Johnny Depp - cel mai sexy bărbat din lume

Johnny Depp a fost votat drept cel mai sexy bărbat din lume, relatează site-ul Bang Showbiz. Actorul, în vîrstă de 45 de ani, s-a clasat pe primul loc al unui top întocmit pe baza preferinţelor cititoarelor revistei britanice “Cosmopolitan”. Johnny Depp i-a surclasat pe George Clooney şi pe Jake Gyllenhaal, care au ocupat locurile doi şi trei. Se pare că cititoarele publicaţiei britanice preferă bărbaţii mai în vîrstă, doar trei staruri sub 30 de ani reuşind să intre în primele 10 poziţii, Jake Gyllenhaal, în vîrstă de 27 de ani, Justin Timberlake, tot de 27 de ani şi James McAvoy, de 29 de ani. Cel mai bătrîn de pe listă este fostul James Bond, actorul Pierce Brosnan, în vîrstă de 55 de ani.

Iată topul celor mai sexy 25 de bărbaţi din lume: 1. Johnny Depp – 45 de ani, 2. George Clooney – 47 de ani, 3. Jake Gyllenhaal – 27 de ani, 4. Daniel Craig – 40 de ani, 5. Brad Pitt – 44 de ani, 6. James McAvoy – 29 de ani, 7. Justin Timberlake – 27 de ani, 8. Will Smith – 40 de ani, 9. David Beckham – 33 de ani, 10. Wentworth Miller – 36 de ani, 11. Christian Bale – 34 de ani, 12. Jonathan Rhys Meyers – 31 de ani, 13. Take That: Gary Barlow – 37 de ani, Mark Owen – 36 de ani, Howard Donald – 40 de ani şi Jason Orange – 38 de ani, 14. Ashton Kutcher – 30 de ani, 15. Dermot O\'Leary – 35 de ani, 16. David Tennant – 37 de ani, 17. Patrick Dempsey – 42 de ani, 18. Clive Owen – 44 de ani, 19. Pierce Brosnan – 55 de ani, 20. Mark Ronson – 33 de ani, 21. Gordon Ramsay – 41 de ani, 22. Russell Brand – 33 de ani, 23. Pharrell Williams – 35 de ani, 24. Ryan Reynolds – 31 de ani, 25. Olivier Martinez – 42 de ani.