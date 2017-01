Johnny Depp, adoptat de triburile Comanche

Celebrul actor american Johnny Depp, care interpretează rolul unui erou amerindian în filmul ”The Lone Ranger”, a devenit membru de onoare al triburilor Comanche. Ceremonia prin care starul hollywoodian, în vârstă de 48 de ani, a primit acest titlu a fost una privată şi a avut loc pe data de 16 mai, în oraşul Albuquerque din statul New Mexico, unde locuieşte LaDonna Harris, preşedintă şi fondatoare a asociaţiei Americans for Indian Opportunity. ”Am citit despre el şi despre ascendenţa lui amerindiană şi le-am spus copiilor mei, cu ocazia Zilei Mamelor: De ce nu l-am adopta?”, a spus LaDonna Harris. Verişorul său, care este consilier cultural pentru echipa de producţie a filmului ”The Lone Ranger”, a organizat întâlnirea. ”A fost adoptat de familia mea. Conducătorul triburilor Comanche a recunoscut apoi această adopţie, graţie căreia el a devenit membru de onoare al naţiunii şi triburilor Comanche”, a mai explicat femeia. Johnny Depp a primit cu această ocazie şi numele Comanche Mah Woo May, care înseamnă ”Cel care îşi schimbă forma”.

Johnny Depp, care s-a născut în statul american Kentucky, a dezvăluit faptul că străbunica lui a fost amerindiană şi provenea probabil din triburile Cherokee sau Creek Indian. În aprilie, presa americană spunea că Johnny Depp s-a întâlnit cu reprezentanţii populaţiei Navajo, întrucât a dorit să obţină binecuvântarea acestora pentru rolul din noul său film, intitulat ”The Lone Ranger”. Actorul american va interpreta rolul Tonto, un erou al acestei populaţii, iar filmul va fi turnat pe ”pământul sacru” al triburilor Navajo. Filmul, în care starul hollywoodian joacă alături de Armie Hammer şi Helena Bonham Carter, va fi regizat de Gore Verbinski şi va fi lansat pe marile ecrane nord-americane pe 31 mai 2013.