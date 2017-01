Johnny Depp are suflet mare

Actorul Johnny Depp a cumpărat haine de iarnă, în valoare de 60.000 de dolari, pentru 500 de persoane înfrigurate din echipa care lucrează pe platourile unde se filmează lungmetrajul ”Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides”. Actorul şi-a reluat rolul căpitanului Jack Sparrow în cel de-al patrulea film din seria ”Piraţii din Caraibe”. Locul unde au loc filmările, la studiourile Pinewood din Buckinghamshire (Marea Britanie), s-a dovedit a fi extrem de friguros şi ca să îi oprescă din tremurat pe membrii echipei, Johnny Depp le-a comandat haine de iarnă, pentru a le face munca mai uşoară. Studiourile Disney intenţionează să lanseze cel de-al patrulea film din franciza ”Piraţii din Caraibe” pe 20 mai 2011. ”Pirates Of The Caribbean: On Stranger Tides”, în care joacă şi Penelope Cruz, este regizat de Rob Marshall şi realizat pe baza unui scenariu scris de Terry Rossio şi Ted Elliot, fiind produs de Jerry Bruckheimer. Primele trei filme ale francizei au generat încasări de peste 2,6 miliarde de dolari pe plan mondial.

Johnny Depp a jucat în filme precum ”Edward - Mâini de Foarfecă / Edward Scissorhands” (1990), ”Arizona Dream” (1993) şi ”Don Juan de Marco” (1995). El a devenit foarte popular datorită rolului Jack Sparrow din seria ”Piraţii din Caraibe”, partitură pentru care, a mărturisit acesta, s-a inspirat din personalitatea chitaristului Keith Richards al trupei Rolling Stones. Deşi a fost nominalizat de trei ori la premiile Oscar, Johnny Depp nu a reuşit până în prezent să obţină nicio distincţie din partea Academiei de Film americane. Însă el a reuşit să obţină un Glob de Aur pentru rolul unui frizer sadic din ”Sweeney Todd - Bărbierul diabolic din Fleet Street”, în 2008. De asemenea, la începutul lui iunie 2007, Johnny Depp a câştigat două premii MTV Movie, pentru cel mai bun rol de comedie (”Piraţii din Caraibe: La capătul lumii”) şi cel mai bun personaj negativ (”Sweeney Todd - Bărbierul diabolic din Fleet Street”).