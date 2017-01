Johnny Depp colaborează la realizarea unui album muzical

Actorul american Johnny Depp va participa la înregistrarea unui nou album cu piese bazate pe versuri scrise de Bob Dylan, iar materialul discografic este programat să apară în această toamnă. Johnny Depp a vizitat studiourile Capitol din Los Angeles, pentru a urmări o sesiune de înregistrări ale producătorului T Bone Burnett pentru materialul discografic ”Lost on the River: New Basement Tapes”. Actorul a ajuns în cele din urmă să îl acompanieze la chitară pe Elvis Costello, pentru piesa ”Kansas City”. Albumul, la realizarea căruia participă şi Marcus Mumford, de la Mumford & Sons, şi Jim James, de la My Morning Jacket, este programat să fie lansat în această toamnă, pentru a coincide cu apariţia pe piaţă a noului documentar intitulat ”Lost Songs: The Basement Tapes Continued”, regizat de Sam Jones.

Versurile cântecelor de pe noul album provin din timpul sesiunilor de înregistrări ale lui Bob Dylan numite ”Basement Tapes”, din 1967. Aceasta nu este prima aventură muzicală a lui Johnny Depp. Actorul colaborează în prezent cu legenda formaţiei The Beatles, Paul McCartney, la un proiect derulat împreună cu Alice Cooper şi Joe Perry de la Aerosmith. De altfel, Johnny Depp a devenit o prezenţă familiară în concertele formaţiei Aerosmith şi în cele ale lui Willie Nelson, după ce li s-a alăturat pe scenă în diverse ocazii.