Johnny Depp continuă planurile de nuntă

Actorul american Johnny Depp este cât se poate de serios cu planurile sale de nuntă, după ce i-a cerut mâna iubitei sale, Amber Heard. Mare amator de muzică bună, actorul de 50 de ani îşi doreşte ca legendara trupă The Rolling Stones să asigure fundalul muzical al petrecerii.

Johnny Depp a cunoscut-o pe Amber Heard, de 27 de ani, pe platourile de filmare ale producţiei ”The Rum Diary”, în 2011, şi, deşi nu s-a fixat încă data nunţii, l-a rugat pe prietenul său Keith Richards, chitaristul formaţiei The Rolling Stones şi interpretul tatălui personajului lui Johnny Depp din seria ”Pirates of the Caribbean / Piraţii din Caraibe”, să-şi convingă colegii de trupă pentru a cânta la nuntă. ”Planurile de nuntă sunt încă în faza incipientă, însă Johnny ştie un lucru sigur şi anume că îşi doreşte participarea formaţiei The Rolling Stones. El ar putea chiar să-şi ia chitara şi să cânte cu ei o piesă sau două”, conform unei surse citate de revista ”Now”.

Johnny Depp este un foarte bun chitarist şi a înregistrat, alături de Marilyn Manson, o variantă a hitului lui Carly Simon din 1972, ”You're So Vain”, care apare pe albumul ”Born Villain”. A mai colaborat şi cu trupa Oasis, la piesa ”Fade In-Out”, de pe albumul din 1997 ”Be Here Now”, la invitaţia lui Noel Gallagher, cu care este bun prieten.