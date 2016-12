Johnny Depp îşi răsfaţă fiica

La cei 13 ani ai ei, Lily Rose Melody Depp, fata celebrului actor Johnny Depp şi a cântăreţei şi actriţei franceze Vanessa Paradis, este la vârsta pasiunii nebune pentru cântăreţi şi trupe. Ştiind pasiunea fiicei sale pentru trupa britanică de băieţi One Direction şi auzind că băieţii se află la Los Angeles, Johnny Depp a reuşit să-i aducă pe adolescenţi în propriul studio, chiar la el acasă, dându-i norocoasei sale fiice şansa să îşi cunoască personal idolii. Johnny Depp s-a fotografiat şi el alături de invitaţii săi, cu care a şi improvizat câteva piese în studioul personal. Niall Horan, Zayn Malik, Liam Payne, Harry Styles şi Louis Tomlinson, membrii trupei One Direction, se află în SUA, unde îşi promovează de zor noul album, “Take Me Home”, în traducere, Ia-mă acasă. Ceea ce Johnny Depp a şi făcut!

Lily Rose nu este singurul copil privilegiat. Cu ani în urmă, cine ar fi crezut că Ozzy Osbourne trăgea sfori pentru a-i facilita fiicei sale, Kelly, o întâlnire cu o altă trupă de băieţi celebră la vremea aceea, Hanson?!