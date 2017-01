Johnny Depp nu e deloc rentabil

Actorul american Johnny Depp, în vârstă de 52 de ani, ocupă primul loc în topul Forbes al actorilor cu onorarii exagerate din 2015, în raport cu veniturile aduse de filmele în care au jucat, el generând 1,2 dolari pentru fiecare dolar cu care a fost plătit. Editorii ”Forbes” au luat în calcul ultimele trei filme ale starurilor apărute până în iunie 2015, care au rulat de cel puţin 2.000 de ori şi în care actorii au deţinut roluri principale. Astfel, în această perioadă au fost lansate ”Transcendence” (2014), de Wally Pfister, ”Mortdecai”, de David Koepp, şi ”Black Mass” (2015), de Scott Cooper, al căror protagonist este Johnny Depp. ”Mortdecai” a avut încasări de 47,4 milioane de dolari, iar bugetul său a fost de 60 de milioane de dolari, în timp ce încasările pentru thrillerul SF ”Transcendence” au reuşit să acopere investiţia. Cea mai recentă producţie în care a jucat Johnny Depp, ”Black Mass”, a avut venituri de 94,5 milioane de dolari, după ce producătorii au investit 53 de milioane de dolari.

Nici Denzel Washington nu este prea rentabil pentru studiourile americane de film. Acesta se află pe locul al doilea în clasament, generând 5,5 dolari pentru fiecare dolar din onorariul primit. Locul al treilea în top este ocupat de Will Ferrell, care a fost cap de listă în 2009 şi 2010, cu 6,8 dolari pentru fiecare dolar pe care l-a primit. Clasamentul continuă cu Liam Neeson (7,8 dolari), Will Smith (8,6 dolari), Christian Bale (9,2 dolari), Channing Tatum (10,8 dolari), Brad Pitt (12 dolari), Ben Affleck (12,3 dolari) şi Tom Cruise (13,6 dolari).

”Forbes” a întocmit şi un clasament al celor mai rentabili actori în 2015, acesta fiind condus de Chris Evans, cunoscut publicului pentru filmul ”Răzbunătorii: Sub semnul lui Ultron / The Avengers: Age of Ultron”, de Joss Whedon, cu 181,8 dolari pentru fiecare dolar primit, urmat de Mila Kunis (87,3 dolari), Scarlett Johansson (84,9 dolari), Gwyneth Paltrow (82,9 dolari), Emma Stone (54 dolari), Chris Hemsworth (42,1 dolari), Vin Diesel (40,3 dolari), Jennifer Lawrence (39,1 dolari), Mark Wahlberg (37,9 dolari) şi Dwayne Johnson (28,1 dolari).

