Johnny Depp răsplăteşte admiraţia fanilor săi

Actorul american Johnny Depp a simţit că le datorează fanilor un al patrulea film în seria Pirates of the Caribbean / Piraţii din Caraibe, din cauza precedentelor două filme din franciză, ale căror intrigi au avut un nivel de complexitate mult prea mare. Al doilea şi al treilea film din serie au avut parte de recenzii aspre din partea criticilor, însă actorul american, interpretul personajului Jack Sparrow, consideră că cel de-al patrulea film din franciză, intitulat „Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides”, nu va dezamăgi. „Le datorăm oamenilor acest al patrulea film. Al doilea şi al treilea film din serie au devenit prea complicate. Mulţi oameni au mers să le vadă de două sau trei ori ca să înţeleagă povestea. Al patrulea film însă va fi mai apropiat de primul film, centrat pe personaje, pe subiect. Este proaspăt şi conţine mai puţină matematică”, a declarat Johnny Depp.

Deşi Gore Verbinski, regizorul primelor trei pelicule din seria Pirates of the Caribbean / Piraţii din Caraibe nu a mai fost implicat în producţia celui de-al patrulea film din această franciză, Johnny Depp a mărturisit că a colaborat foarte bine cu regizorul Rob Marshall, cunoscut mai ales pentru musicalurile „Chicago” şi „Nine”. Actorul american a declarat că Rob Marshall este un cineast atent la tot ce se întâmplă pe platou, iar dacă cineva exagerează, simte imediat acest lucru şi îl corectează pe loc.

Filmul „Pirates Of The Caribbean: On Stranger Tides”, în care joacă şi Penelope Cruz, este regizat de Rob Marshall şi realizat pe baza unui scenariu scris de Terry Rossio şi Ted Elliot, fiind produs de Jerry Bruckheimer. Studiourile Disney intenţionează să lanseze acest film pe marile ecrane pe 20 mai 2011. Primele trei filme ale francizei au generat încasări de peste 2,6 miliarde de dolari pe plan mondial.