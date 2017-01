Johnny Depp recunoaşte că este plătit prea mult

SALARII MICŞORATE Remuneraţiile actorilor care asigură vocile personajelor din serialul „The Simpsons / Familia Simpson” ar putea fi micşorate cu 45%, aceasta fiind una dintre condiţiile economice care trebuie îndeplinite pentru ca producţia să poată continua. Studiourile 20th Century Fox, care produc serialul, ar fi anunţat deja actorii cu privire la necesitatea reducerii onorariilor pentru eventualele sezoane viitoare, afirmă surse citate de jurnaliştii din SUA. Oficial, însă, reprezentanţii studiourilor s-au rezumat să declare că un eventual nou sezon al serialului nu va putea fi produs după modelul financiar aplicat în prezent. Postul de televiziune Fox care difuzează serialul nu a comentat deocamdată situaţia. Lansat în anul 1989, „The Simpsons / Familia Simpson” se află la sezonul 23 şi este cel mai longeviv serial de comedie difuzat în prime time, din istoria televiziunii. Costurile unui singur episod al serialului sunt estimate la 750.000 de dolari.

BANI ÎN PROSTIE Actorul american Johnny Depp este departe de a se confrunta cu problema colegilor săi mai puţin celebri. Ba dimpotrivă, acesta îşi face mea culpa că este prea bine plătit. Actorul a declarat că a câştigat 300 de milioane de dolari de pe urma rolului Jack Sparrow pe care l-a interpretat în seria de mare succes Pirates of the Caribbean / Piraţii din Caraibe. Johnny Depp se referă la onorariul primit ca la „bani în prostie”. „Raţionamentul este următorul: dacă vor continua să-mi dea bani în prostie, bineînţeles că îi voi accepta. Trebuie să o fac. O fac de fapt pentru copiii mei. În acest moment, aceşti bani sunt pentru viitorul copiilor mei. Este ridicol, da”, a declarat actorul, în vârstă de 48 de ani, într-un interviu recent. Johnny Depp şi partenera sa de viaţă, actriţa şi cântăreaţa franceză Vanessa Paradis, în vârstă de 38 de ani, au doi copii, Lilly-Rose, de 12 ani şi Jack, de nouă ani.

Johnny Depp mai recunoaşte că are nevoie de roluri care îl stimulează. Actorul a fost foarte încântat de rolul din „The Rum Diary”, un film care va avea premiera pe 28 octombrie. Actorul se pregătea pentru rolul din lungmetrajul „Fear and Loathing in Las Vegas” alături de Hunter S. Thompson, în anul 1998, când au găsit împreună manuscrisul intitulat „The Rum Diary” în pivniţa casei acestuia. De atunci l-a tot bântuit ideea de a ecraniza acel manuscris.

Actorul american are şi el supărările lui. De exemplu, este încă supărat pe producătorul Harvey Weinstein care a decis în 2004 să lanseze filmul „The Libertine” direct pe suport video şi DVD, ceea ce a limitat posibilitatea filmului de a ajunge la publicul larg. Johnny Depp consideră acest film o producţie desăvârşită, care însă nu a avut nicio şansă să ajungă la public. El nu mai suportă nici multe din aspectele celebrităţii. Johnny Depp a făcut chiar o comparaţie destul de deplasată între şedinţele foto şi un ... viol. Reprezentanta Organizaţiei pentru victimele violurilor şi incesturilor din SUA a luat imediat poziţie şi susţine că ar dori să poarte o conversaţie cu Johnny Depp şi să-l sensibilizeze în ceea ce priveşte acest subiect.