Johnny Depp şi Angelina Jolie, favoriţii publicului pentru roluri negative în ”Batman”

Johnny Depp şi Angelina Jolie sînt favoriţii publicului pentru rolurile negative din următorul film al seriei Batman, potrivit unui studiu efectuat de un furnizor internaţional de filme şi jocuri video. Datorită succesului înregistrat de cel mai nou film din serie, ”The Dark Knight”, campionul încasărilor în 2008, publicul îşi doreşte o nouă producţie regizată de Cristopher Nolan, în care să apară alături de Joker şi personaje negative din producţiile mai vechi, printre care The Riddler, Cat Woman şi The Penguin. ”Johnny Depp şi Angelina Jolie sînt actori care pot interpreta personajele negative din Batman în stilul realistic şi complex care a făcut filmele lui Nolan atît de populare”, a spus un oficial al Blockbuster Inc., compania care a realizat studiului.

Alţi actori menţionaţi de cinefili ca potriviţi pentru roluri în următoarea producţie ”Batman” sînt Natalie Portman, Edward Norton, Keira Knightley, Daniel Day-Lewis, Philip Seymour Hoffman, Viggo Mortensen, Kevin Spacey şi Clive Owen. Cei mai mulţi dintre aceştia au deja în palmares roluri negative de succes. Seria de filme Batman, inspirată de benzile desenate cu acelaşi nume, a început în 1989. De atunci, au mai fost făcute alte cinci pelicule, în rolul omului-liliac jucînd, pe rînd, Michael Keaton, George Clooney, Val Kilmer şi Christian Bale. Studiul Blockbuster Inc. a fost realizat în noiembrie, cu ajutorul a 7.500 de utilizatori ai serviciilor furnizate de organizator.