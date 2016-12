Johnny Depp va filma în Hawaii

Al patrulea film din seria Pirates of the Caribbean / Piraţii din Caraibe, produs de studiourile Disney, va fi filmat în Hawaii, a anunţat Linda Lingle, guvernatorul acestei insule. Johnny Depp reia rolul căpitanului Jack Sparrow în “Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides”. Filmările vor începe în această vară, în Oahu şi Kauai, iar filmul va fi lansat în 2011. Cel de-al patrulea film al acestei francize de succes este produs de Jerry Bruckheimer şi va fi regizat de Rob Marshall. Câteva scene din al treilea film al seriei au fost filmate în Maui şi Molokai. Guverantorul Lingle susţine că producerea acestei pelicule va genera venituri de 85 de milioane de dolari pentru Hawaii, unde turismul a fost destul de afectat de criza mondială. Primele trei filme ale francizei Pirates of the Caribbean / Piraţii din Caraibe au generat încasări de peste 2,6 miliarde de dolari pe plan mondial.