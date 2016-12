Johnny Depp vrea să îşi ţină copiii departe de actorie

Actorul american, tată a doi copii, este îngrijorat de interesul manifestat de odraslele sale pentru actorie şi se teme ca ei să nu îi calce pe urme. Johnny Depp şi Vanessa Paradis au împreună o fată, Lily-Rose, de 10 ani şi un băiat, Jack, de 7 ani. ”Un lucu este sigur, niciunul dintre ei nu se va plictisi vreodată. Le arăt întotdeauna numeroasele mele costume, iar ei adoră acest lucru. Copiii mei par să considere că profesia mea este un lucru care li s-ar potrivi. Sincer, sper că Lily-Rose şi Jack nu îşi vor dori să devină actori. Aceasta este cea mai mare frică a mea!”, a declarat actorul. Johnny Depp consideră că familia este cel mai important lucru din viaţa lui şi el este mai interesat în a le face pe plac membrilor familiei sale decît să cîştige premii în cinematografie. ”Sînt doar un actor, nu un erou. Nu consider că aş avea datoria de a lăsa lumii ceva. Pentru mine, un singur lucru este important: copiii mei să fie mîndri de mine!”, a explicat actorul american.

Cu filme precum ”Edward Scissorhands / Edward - Mîini de Foarfecă” sau ”Don Juan de Marco”, cu rolul Jack Sparrow din seria Piraţii din Caraibe, oricine are motive să îl admire pe Johnny Depp. Nominalizat de trei ori la premiile Oscar, acesta nu a reuşit pînă în prezent să obţină nicio distincţie din partea Academiei Americane de Film şi Ştiinţe. A fost însă recompensat cu un Glob de Aur pentru rolul unui frizer sadic din ”Sweeney Todd / Bărbierul diabolic din Fleet Street”, în 2008. La începutul lui iunie 2007, Johnny Depp a cîştigat două premii MTV Movie, pentru cel mai bun rol de comedie din ”Pirates of the Caribbean: At World\'s End / Piraţii din Caraibe: La capătul lumii” şi cel mai bun personaj negativ, ”Sweeney Todd / Bărbierul diabolic din Fleet Street”.